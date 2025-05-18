Re: От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился...

Отправлено: - 00:03

«Американцы и атомные бомбы теряли» В теории, ситуация с отпавшим топливным баком, могла привести к серьезным последствиям, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Любая нештатная ситуация — это серьезно, потому что так не должно быть. В данном случае будет расследование, почему это произошло: либо бак плохо закрепили, и он сам отсоединился, либо это было ошибочное действие пилота. Это, конечно, очень неприятно. Но, если подумать, бак — это не самая большая неприятность, которую может потерять самолет. Американцы и атомные бомбы теряли», — сказал он. Кроме того, эксперт отметил, что керосин, который используется в авиации, плохо горит. «Не бывает такого, как в Голливуде, когда Брюс Уиллис зажигалкой поджигает дорожку керосина, она догоняет самолет и тот взрывается», — добавил Гусаров.