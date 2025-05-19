maxsaf: Так же поступят и с новым легитимным подписывальщиком мирных соглашений
В жизни всё возможно. Запад всячески пытается предотвратить завершение СВО сейчас и всячески будет пытаться спровоцировать Украину на второй виток, если мирное соглашение будет подписано. И что вы предлагаете? Не стремиться к миру? Пусть нацисты резвятся на территории Украины в своё удовольствие и продолжают обстреливать Донбасс и приграничные области России?
maxsaf: А надо было гуманитарку отправить? По КАМАЗу за каждого сгоревшего в доме профсоюзов?
Не надо было этим сгоревшим оружие поставлять и науськивать на сепаратизм И все были бы сейчас живы Кстати глава полиции Одессы который глаза закрыл на бои в центре города сейчас в России живёт тихо мирно Чё не судят то его?))Цитата:
maxsaf: Когда жена от тебя уходит, ты ей квартиру даришь, чтобы она не окончательно ушла, а иногда давала?
Нет я поджигаю ей квартиру, убиваю детей и сажусь в тюрягу на 15 лет а потом из тюряги истерю почему бывшая жена ушла к соседу))) Типичиная российская логика да?
maxsaf: Вот, теперь мы подобрались к самому интересному - если Крым настолько важен для России - то как он мог отделиться при развале СССР? Как вообще Россия приняла тот факт, что развал союза лишил ее такого важного стратегического объекта? Почему тогда не озаботились его возможной потерей? Или существовал какой-то договор, нерушимый, о вечном пользовании Крымом Россией?
В России две беды Постоянная диктатура И постоянная смена политики после свержения очередной диктатуры Ссср:Украина наша братская республика, младшая сестра России, вот тебе крым пользуйся всеровно мы все вместе 1991: Ану отдавай быстро!! Это подарок! А подарки по русской традиции отбирают после получения!! Ты че войны хочешь?? Война в Чечне показала что Россия не потянет Крым отбирать тут же Москва как шелковая стала Ой Украина наша братская республика, младшая сестра России, пусть Крым пока у тебя будет.. Пришел Путин: Ану отдавай Крым! Это подарок! А вы за газ нам не платите!! Чё войны хотите?
Поэтому любой договор подписанный с Россией не стоит даже чернил Всеровно попытаются кинуть и наехать
Чего пристали к этому дому профсоюзов? Кучка неумных напала на превосходящую числом другую кучку, которую прежде обозвала нацистами (с чего бы вдруг?). Естественно получила п......ей. Потом стали играть в "горячую картошку" между собой и кто уж там неосторожно подпалил здание сие неведомо. И все это с попустительства лиц по долгу службы призванных препятствовать непотребному поведению и огоньки задувать. Причем руководители этих организаций дружно сбежали...один в РФ, другой в не менее пророссийское приднестровье. В итоге организаторы потасовки, отхватившие по помидоры строят из себя "униженных и оскорбленных"
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
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Skeptic: Будет проблема - будет решение. Есть в Казахстане много желающих превратить его в Украину-2, открыть здесь второй фронт против России. Пока их удаётся держать в узде. Что будет дальше - время покажет.
Время покажет, ниже в видео вчерашнее интервью с Дмитрием Николаевичем Дёмушкиным, с его слов самая большая великая Россия больна, умирает и не украинцы, бандеровцы и США виновны в этом. Якобы всегда нужен внешний враг, с которыми они вечно воюют, в городах миллионниках жизнь бурлит и кипит, а выехать в Ивановскую, Костромскую, Кировскую, Владимировскую области, не говоря про глубинки в Сибири, Дальнем Востоке люди в основном плохо живут. Действительно зачем в Украину полезли, когда свои земли не могут нормально освоит и показать пример всему миру, как нужно жить и радоваться жизни, созидать, растит детей, внуков и развиваться. Пример приводит, когда по программе по гектару давали, не было потока желающих переехать в Сибирь и Дальни Восток.
Также Д.Н.Дёмушкин говорит, когда бывает в деревнях, бабушка проживающая в деревянном доме и с удобствами на улице говорит, наши ресурсы хочет забрать Запад и США. Что далеко заходит, в прошлом году с товарищем разговаривал, один из старших тренеров по циклическому виду спорта в области, так он же как бабушка говорит, что запад и США хотят забрать ресурсы у России. Занавес!
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