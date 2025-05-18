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≡ От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51754
От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
Отправлено: 18.05.25 - 17:30
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У учебного самолета, который пролетал над Челябинском, отсоединился пустой топливный бак. Жители города ранее рассказали, что увидели падающий с неба предмет. Пострадавших нет.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44750
Re: От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился...
Отправлено: 18.05.25 - 17:30
#1
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Прикол..
Обычно авиабомбы падают, которых насчитали уже минимум 70 штук, в том году это было минимум 165..
Белгороду привет.
А тут уже баки начали сыпаться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44750
От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
Отправлено: 18.05.25 - 17:59
#2
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Не пойму, почему мой племяш военный летчик России, как сеструха сказала, в 30 лет собирается на пенсию?
Погуглил, вроде нет такого.
Так и не понял как..
Или как то зависит от того, сколько ФАБов скинешь бомб на нацистов и сколько городов отбомбишь что ли?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1998
Re: От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился...
Отправлено: 18.05.25 - 23:49
#3
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Цитата:
111:
Прикол.. Обычно авиабомбы падают, которых насчитали уже минимум 70 штук, в том году это было минимум 165.. Белгороду привет. А тут уже баки начали сыпаться..

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Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1998
Re: От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился...
Отправлено: 19.05.25 - 00:03
#4
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«Американцы и атомные бомбы теряли» В теории, ситуация с отпавшим топливным баком, могла привести к серьезным последствиям, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Любая нештатная ситуация — это серьезно, потому что так не должно быть. В данном случае будет расследование, почему это произошло: либо бак плохо закрепили, и он сам отсоединился, либо это было ошибочное действие пилота. Это, конечно, очень неприятно. Но, если подумать, бак — это не самая большая неприятность, которую может потерять самолет. Американцы и атомные бомбы теряли», — сказал он. Кроме того, эксперт отметил, что керосин, который используется в авиации, плохо горит. «Не бывает такого, как в Голливуде, когда Брюс Уиллис зажигалкой поджигает дорожку керосина, она догоняет самолет и тот взрывается», — добавил Гусаров.
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