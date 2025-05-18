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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:11
#6541
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Цитата:
Skeptic:
Вы не сравнивайте подзаборное тявканье мелких шавок и реальные действия не самой слабой на то время страны Европы.

Они вроде и мелкие, но на всяких голосованиях у каждой - отдельный голос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:16
#6542
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Цитата:
Skeptic:
Ведь Крым в некотором роде - непотопляемый авианосец, позволяющий контролировать половину Европы (в её географическом понятии - от Урала до Лиссабона). Это же азбука.

Вот, теперь мы подобрались к самому интересному - если Крым настолько важен для России - то как он мог отделиться при развале СССР? Как вообще Россия приняла тот факт, что развал союза лишил ее такого важного стратегического объекта? Почему тогда не озаботились его возможной потерей? Или существовал какой-то договор, нерушимый, о вечном пользовании Крымом Россией?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:17
#6543
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Цитата:
maxsaf:
И результаты очень сильно расходятся

"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:18
#6544
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Цитата:
maxsaf:
Лучше группа людей.

Разберутся. Вся Рада в подписантах - бумаги не хватит. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:19
#6545
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Цитата:
Skeptic:
А вы не в курсе, что США уже начали там подготовку к строительству своих баз?

Такой поворот наврятли кто-то предвидел в 1991 году.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:20
#6546
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Цитата:
maxsaf:
на всяких голосованиях

Этот цирк с голосованиями уже давно никого не впечатляет. Ибо никакого реального воздействия не имеет.
Главное - реальное дело. А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:21
#6547
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Цитата:
Skeptic:
Разберутся

Сомневаюсь. Янукович был достаточно легитимным чтобы дать России возможность стоять в Крыму. Его просто свергли.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:23
#6548
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Цитата:
maxsaf:
Как вообще Россия приняла тот факт

Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела.
Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать.
Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:25
#6549
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Цитата:
maxsaf:
Янукович был

Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:34
#6550
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Цитата:
Skeptic:
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.

Так же поступят и с новым легитимным подписывальщиком мирных соглашений
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:37
#6551
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Цитата:
Skeptic:
Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела. Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать. Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.

Очевидно, что о Байконуре тоже не думали. Россия им пользуется по какому-то договору. А что если КЗ договор расторгнет и впустит туда американцев. Как Россия на это отреагирует?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 22:08
#6552
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Цитата:
Skeptic:
А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.

Венгрия вполне подходит под ваши определения, но вполне успешно препятствует вступлению Украины в Евросоюз.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 23:15
#6553
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Цитата:
maxsaf:
Очевидно, что о Байконуре тоже не думали. Россия им пользуется по какому-то договору. А что если КЗ договор расторгнет и впустит туда американцев. Как Россия на это отреагирует?

Никак Россия сама уже пугает что скоро уйдет из Байконура мол дороговато выходит его содержать
Тут же американцы засуетились
Россия делает всё чтобы Америка выигрывала
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 23:26
#6554
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Цитата:
abaika95:
Россия делает всё чтобы Америка выигрывала

Хех..
И называется это как то кун миглус..
Ну или что то того..
Хотя в семье, это нормально.
Но Америка семья ли с Россией?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18127
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 23:49
#6555
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Цитата:
Skeptic:
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины

А потом войну начали в 2014 чтобы окончательно бросить киев в объятия Вашингтона
Или у российских стратегов какая идея была? Будем бомбить Украину и отжимать у нее территории а она взамен должна ручки поднять и с США не дружить?))
А теперь самая близкая по культуре и языку страна и народ полностью ушел под США
Это конечно надо уметь так))
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