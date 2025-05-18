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Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51754
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 10:38
Каждый День Победы - это не только «праздник со слезами на глазах», но и день размышлений о трагичнейшем единстве прошлого и настоящего. Эта связь рождает уже отнюдь не искусственные страхи за настоящее и будущее.
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(Полноправные пользователи)
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- 1407
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 10:38
Автор так долго перечислял зверства, чтобы в конце призвать быть людьми? Странная мотивация однако. Люди, как показывает опыт, не делают выводов из прошлого и повторяют историю снова и снова. Здесь другие методы нужны видимо.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 11:37
Цитата:
Да, а сколько украинской крови мы как представители русского мира там наделали, В Украине..
Кстати автор правильно ли говорит НА Украине или это у него сарказм по отношению к этой стране?
Да что Балканы или Судеты! Сколько польской детской и иной крови было пролито отнюдь не немцами на Украине! И убивали-то «просто
Да, а сколько украинской крови мы как представители русского мира там наделали, В Украине..
Кстати автор правильно ли говорит НА Украине или это у него сарказм по отношению к этой стране?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 11:44
Цитата:
Ну вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?
Правильно ли мы там украинские города В Украине сравниваем с землей, попутно выжигая наших братьев русскоязычных?
А теперь говорите «можете в силах ответить»?
И заметьте, ни одной статьи этому вы за эти 4 года, да наверно даже с 2014го года, когда началась война, вы не написали.
Или я неправильно вас понял и вы не ответите и будете молчать всю жизнь, не высказывая своего мнения по поводу братоубиственной бойни, но вспоминая бойни евреев, Судетов, кого то еще, в те времена, но не видя что сейчас у нас идет кровопролитная война?
За «Гондурас», который «в огне», мы с вами не ответим. Но сами-то лично мы пока еще в силах не быть людьми толпы
Ну вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?
Правильно ли мы там украинские города В Украине сравниваем с землей, попутно выжигая наших братьев русскоязычных?
А теперь говорите «можете в силах ответить»?
И заметьте, ни одной статьи этому вы за эти 4 года, да наверно даже с 2014го года, когда началась война, вы не написали.
Или я неправильно вас понял и вы не ответите и будете молчать всю жизнь, не высказывая своего мнения по поводу братоубиственной бойни, но вспоминая бойни евреев, Судетов, кого то еще, в те времена, но не видя что сейчас у нас идет кровопролитная война?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 14:29
......все конфликты практически перечислены,только нет имен зачинщиков не упомянут конфликт Палестино Израильский....
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 14:32
Цитата:
.....или я долбанулся или лыжи не едут? с какого перепуга мы воюем с украинцами.....
111:
у вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?
у вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?
.....или я долбанулся или лыжи не едут? с какого перепуга мы воюем с украинцами.....
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 15:27
Цитата:
Цитата:
Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..
Не говоря уже о многочисленных казахах с Казахстана, которые идут воевать за наш русский мир..
родом из Шанхая2022:
Цитата:
или я долбанулся или лыжи не едут? с какого перепуга мы воюем с украинцами.....
Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..
Не говоря уже о многочисленных казахах с Казахстана, которые идут воевать за наш русский мир..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 619
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 16:07
Растрелянный Николай 2 с семьей. А до этого кровавое воскресенье. Но ведь это не наша страна? Или наша? И фашистики тогда и Великая Победа под красными знаменами! Мы кто? Мы те победители или? У меня четверо воевали, у меня бабушка с тетей в оккупации выживали. Мама сюда приехала лечить местных жителей а я теперь... Для меня ведь красное знамя важнее! То что было у нас 9 мая это, по моему, похоже на Украину. Нас проверяли или нас выживают? Мои видео про 9 мая атаковали... Стремно как то это все
[Исправлено: Кушмурунец23, 18.05.2025 - 19:28]
[Исправлено: Кушмурунец23, 18.05.2025 - 19:28]
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 17:39
Цитата:
Ну как то нас, профукавших Родину дедов, которые развалили и разграбили то, что наши деды защищали, как то стыдливо называть победителями.
Живем же уже в другой стране, предав свои клятвы верности Советскому Союзу.
В отличии от тех же американцев..
Кушмурунец23:
Мы кто? Мы те победители или
Мы кто? Мы те победители или
Ну как то нас, профукавших Родину дедов, которые развалили и разграбили то, что наши деды защищали, как то стыдливо называть победителями.
Живем же уже в другой стране, предав свои клятвы верности Советскому Союзу.
В отличии от тех же американцев..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 19:50
Цитата:
.....с какого перепуга ты стал посланцем русского мира? день пионерии отмечал или нет?у нас казахский мир если хош знать,незалежность мы маем с 1991го року,а племяшом своим не прикрывайся это подло и мерзко.....
111:
Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..
Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..
.....с какого перепуга ты стал посланцем русского мира? день пионерии отмечал или нет?у нас казахский мир если хош знать,незалежность мы маем с 1991го року,а племяшом своим не прикрывайся это подло и мерзко.....
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 19:58
Цитата:
Цитата:
Ты что то путаешь, по твоему я посланник Бога Ангел?
Или посланник детей Святого Духа от Иисуса?
Где я это сказал?
родом из Шанхая2022:
Цитата:
посланцем
Ты что то путаешь, по твоему я посланник Бога Ангел?
Или посланник детей Святого Духа от Иисуса?
Где я это сказал?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 20:40
Цитата:
.....мы с тобой практически одного возраста а у тебя уже деменция это очень плохо что ты забываешь что говоришь тут помню тут не помню,моему тестю 9 мая было 85 лет к сожалению у него деменция но вот прошлое хорошо помнит а то что сейчас происходит всё забывает приходиться следить как за малым....таблетки,уколотся от сахара...
111:
Где я это сказал?
Где я это сказал?
.....мы с тобой практически одного возраста а у тебя уже деменция это очень плохо что ты забываешь что говоришь тут помню тут не помню,моему тестю 9 мая было 85 лет к сожалению у него деменция но вот прошлое хорошо помнит а то что сейчас происходит всё забывает приходиться следить как за малым....таблетки,уколотся от сахара...
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 20:57
Цитата:
Так ты покажи где я себя назвал ПОСЛАННИКОМ.
А то получается клеветой занимаешься..
родом из Шанхая2022:
мы с тобой практически одного возраста а у тебя уже деменция это очень плохо что ты забываешь что говоришь
мы с тобой практически одного возраста а у тебя уже деменция это очень плохо что ты забываешь что говоришь
Так ты покажи где я себя назвал ПОСЛАННИКОМ.
А то получается клеветой занимаешься..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18127
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 23:12
Цитата:
Прям все евреи в революционные годы не были мягкими и пушистыми или революционеры и террористы еврейского происхождения? Мне кажется тут товарищ философ уже заговорился и наговорил вполне себе на обычную статью и статью не газетную..
Правда, в революционные годы и евреи не были «мягкими и пушистыми»
Прям все евреи в революционные годы не были мягкими и пушистыми или революционеры и террористы еврейского происхождения? Мне кажется тут товарищ философ уже заговорился и наговорил вполне себе на обычную статью и статью не газетную..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 23:41
Цитата:
.....Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..Не говоря уже о многочисленных казахах с Казахстана, которые идут воевать за наш русский мир..
111:
Так ты покажи где я себя назвал ПОСЛАННИКОМ. А то получается клеветой занимаешься..
Так ты покажи где я себя назвал ПОСЛАННИКОМ. А то получается клеветой занимаешься..
.....Я как представитель русского мира спрашиваю, и у меня в конце концов племянник погиб за наш русский мир В Украине..Не говоря уже о многочисленных казахах с Казахстана, которые идут воевать за наш русский мир..
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