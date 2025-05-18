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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:11
Цитата:
Они вроде и мелкие, но на всяких голосованиях у каждой - отдельный голос.
Skeptic:
Вы не сравнивайте подзаборное тявканье мелких шавок и реальные действия не самой слабой на то время страны Европы.
Вы не сравнивайте подзаборное тявканье мелких шавок и реальные действия не самой слабой на то время страны Европы.
Они вроде и мелкие, но на всяких голосованиях у каждой - отдельный голос.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:16
Цитата:
Вот, теперь мы подобрались к самому интересному - если Крым настолько важен для России - то как он мог отделиться при развале СССР? Как вообще Россия приняла тот факт, что развал союза лишил ее такого важного стратегического объекта? Почему тогда не озаботились его возможной потерей? Или существовал какой-то договор, нерушимый, о вечном пользовании Крымом Россией?
Skeptic:
Ведь Крым в некотором роде - непотопляемый авианосец, позволяющий контролировать половину Европы (в её географическом понятии - от Урала до Лиссабона). Это же азбука.
Ведь Крым в некотором роде - непотопляемый авианосец, позволяющий контролировать половину Европы (в её географическом понятии - от Урала до Лиссабона). Это же азбука.
Вот, теперь мы подобрались к самому интересному - если Крым настолько важен для России - то как он мог отделиться при развале СССР? Как вообще Россия приняла тот факт, что развал союза лишил ее такого важного стратегического объекта? Почему тогда не озаботились его возможной потерей? Или существовал какой-то договор, нерушимый, о вечном пользовании Крымом Россией?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:17
Цитата:
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"...
maxsaf:
И результаты очень сильно расходятся
И результаты очень сильно расходятся
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:18
Цитата:
Разберутся. Вся Рада в подписантах - бумаги не хватит.
maxsaf:
Лучше группа людей.
Лучше группа людей.
Разберутся. Вся Рада в подписантах - бумаги не хватит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:19
Цитата:
Такой поворот наврятли кто-то предвидел в 1991 году.
Skeptic:
А вы не в курсе, что США уже начали там подготовку к строительству своих баз?
А вы не в курсе, что США уже начали там подготовку к строительству своих баз?
Такой поворот наврятли кто-то предвидел в 1991 году.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:20
Цитата:
Этот цирк с голосованиями уже давно никого не впечатляет. Ибо никакого реального воздействия не имеет.
Главное - реальное дело. А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.
maxsaf:
на всяких голосованиях
на всяких голосованиях
Этот цирк с голосованиями уже давно никого не впечатляет. Ибо никакого реального воздействия не имеет.
Главное - реальное дело. А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:21
Цитата:
Сомневаюсь. Янукович был достаточно легитимным чтобы дать России возможность стоять в Крыму. Его просто свергли.
Skeptic:
Разберутся
Разберутся
Сомневаюсь. Янукович был достаточно легитимным чтобы дать России возможность стоять в Крыму. Его просто свергли.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:23
Цитата:
Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела.
Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать.
Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.
maxsaf:
Как вообще Россия приняла тот факт
Как вообще Россия приняла тот факт
Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела.
Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать.
Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:25
Цитата:
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.
maxsaf:
Янукович был
Янукович был
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:34
Цитата:
Так же поступят и с новым легитимным подписывальщиком мирных соглашений
Skeptic:
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.
Для того и устроили Майдан, свергли Януковича, чтобы легче было сшанцам хозяйничать на территории Украины.
Так же поступят и с новым легитимным подписывальщиком мирных соглашений
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 21:37
Цитата:
Очевидно, что о Байконуре тоже не думали. Россия им пользуется по какому-то договору. А что если КЗ договор расторгнет и впустит туда американцев. Как Россия на это отреагирует?
Skeptic:
Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела. Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать. Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.
Вы забыли, кто в России тогда у власти был? Что Горбачёву, что Ельцину до Крыма не было никакого дела. Ельцин даже проблему Черноморского флота не хотел решать. Почитайте историю адмирала Касатонова, как он спасал Черноморский флот для России.
Очевидно, что о Байконуре тоже не думали. Россия им пользуется по какому-то договору. А что если КЗ договор расторгнет и впустит туда американцев. Как Россия на это отреагирует?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 22:08
Цитата:
Венгрия вполне подходит под ваши определения, но вполне успешно препятствует вступлению Украины в Евросоюз.
Skeptic:
А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.
А там - пусть тявкают, пока под ногами не путаются.
Венгрия вполне подходит под ваши определения, но вполне успешно препятствует вступлению Украины в Евросоюз.
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