Отправлено: - 21:11

Skeptic:

Вы не сравнивайте подзаборное тявканье мелких шавок и реальные действия не самой слабой на то время страны Европы.

Цитата:Они вроде и мелкие, но на всяких голосованиях у каждой - отдельный голос.