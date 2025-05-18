Отправлено: - 11:44

За «Гондурас», который «в огне», мы с вами не ответим. Но сами-то лично мы пока еще в силах не быть людьми толпы

Цитата:Ну вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?Правильно ли мы там украинские города В Украине сравниваем с землей, попутно выжигая наших братьев русскоязычных?А теперь говорите «можете в силах ответить»?И заметьте, ни одной статьи этому вы за эти 4 года, да наверно даже с 2014го года, когда началась война, вы не написали.Или я неправильно вас понял и вы не ответите и будете молчать всю жизнь, не высказывая своего мнения по поводу братоубиственной бойни, но вспоминая бойни евреев, Судетов, кого то еще, в те времена, но не видя что сейчас у нас идет кровопролитная война?