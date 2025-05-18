От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак

Отправлено: - 17:59

Не пойму, почему мой племяш военный летчик России, как сеструха сказала, в 30 лет собирается на пенсию?

Погуглил, вроде нет такого.

Так и не понял как..

Или как то зависит от того, сколько ФАБов скинешь бомб на нацистов и сколько городов отбомбишь что ли?