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≡ От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51754
От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
Отправлено: 18.05.25 - 17:30
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У учебного самолета, который пролетал над Челябинском, отсоединился пустой топливный бак. Жители города ранее рассказали, что увидели падающий с неба предмет. Пострадавших нет.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44746
Re: От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился...
Отправлено: 18.05.25 - 17:30
#1
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Прикол..
Обычно авиабомбы падают, которых насчитали уже минимум 70 штук, в том году это было минимум 165..
Белгороду привет.
А тут уже баки начали сыпаться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44746
От самолёта, пролетавшего над Челябинском, отсоединился топливный бак
Отправлено: 18.05.25 - 17:59
#2
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Не пойму, почему мой племяш военный летчик России, как сеструха сказала, в 30 лет собирается на пенсию?
Погуглил, вроде нет такого.
Так и не понял как..
Или как то зависит от того, сколько ФАБов скинешь бомб на нацистов и сколько городов отбомбишь что ли?
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