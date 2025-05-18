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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 06:34
#6511
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Цитата:
maxsaf:
государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть

А кто-то прыгал? Движение к Европе началось задолго до Майдана, и Янукович тоже продолжал его дальше, просто в последний момент затормозил, вдруг Россия даст больше денег, чем она давала до этого! И после того,как он отложил на неопределенный срок подписание договора с Евросоюзом начался Майдан!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 06:41
#6512
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Цитата:
maxsaf:

Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"

[Исправлено: saba, 18.05.2025 - 07:44]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 08:01
#6513
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Цитата:
maxsaf:

Благодарю.
В виде в котором задан вопрос - нет. Но это только в таком виде. Это только ваше мнение что те причины к ним отношения не имеют.
Я тоже не стану иметь дел со всяким д...мом, которое считает что вправе грубейше плевать на законы. Даже если лично меня его нарушения никак не затрагивают. И да, будь у меня возможность принудить подобного гражданина к соблюдению законов, или компенсировать ущерб нанесенный им за счет его средств каким-то образом оказавшихся у меня, я бы тоже это сделал. Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 08:58
#6514
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Цитата:
saba:
Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"

Почему ни ногой? Вполне вероятно, что приеду. Я сейчас специалист по серверных кластерам с довольно неплохим знанием английского. Да мне хоть где теплое место найдется :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:00
#6515
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Цитата:
saba:
Движение к Европе началось задолго до Майдана

А может это была имитация движения, ради денег?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:02
#6516
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Цитата:
Карачун:
Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".

Теперь в свете вашего утверждения давайте разберем, как там дела с законностью в Одессе. Нашли поджигателей дворца профсоюзов, наказали?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:53
#6517
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Цитата:
maxsaf:
Забрать пять или семь, за несговорчивость

Вы сейчас "льёте воду на мельницу" врагов России.
Они, не желая видеть и признавать сути или, как сейчас говорят российские политики, первопричин конфликта, убеждают себя и окружающих в том, что Россия напала на Украину чисто с корыстными целями - отнять территории.
Хотя всем разумным людям, в том числе и политикам запада понятно, что суть проблемы в другом.
И если бы на Украине к власти не пришли нацисты, бандеровцы, если бы Украина не вела себя агрессивно по отношению к России по наущению и с поддержкой США и всего запада, то и Крым, и Донбасс спокойно оставались бы в составе Украины и никакой СВО просто не было бы.
Украина сейчас просто расплачивается за своё неразумное поведение. Путин ещё в 2018 году предупреждал, что Украина может потерять свою государственность, если продолжит свою агрессивную политику против Донбасса. Не захотели услышать.
Так что, потерянные территории - просто побочный эффект от действий самой Украины. Вернее - её нацистского режима.
Потому вывод простой: чем дольше Украина, подзуживаемая и поддерживаемая западом, мечтает нанести поражение России, те больше территорий она потеряет. Просто объективно. В результате своего неразумного поведения.
Чем раньше там к власти придут здравомыслящие политики, тем раньше наступит мир. И Украина получит шанс сохраниться на карте планеты хоть в каком-то виде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:03
#6518
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Цитата:
Skeptic:
Вы сейчас "льёте воду на мельницу" врагов России. Они, не желая видеть и признавать сути или, как сейчас говорят российские политики, первопричин конфликта, убеждают себя и окружающих в том, что Россия напала на Украину чисто с корыстными целями - отнять территории. Хотя всем разумным людям, в том числе и политикам запада понятно, что суть проблемы в другом.

Я оперирую фактами. А нравится это России или нет - это уже другой вопрос. О первопричинах можно строить догадки. Но то, что Россия явно приросла территориями - это неоспоримый факт. И вполне закономерный, раз уход Крыма по тихому, без выстрелов кое-кого не устроил. Запад начал заливать деньгами страну, которая не член НАТО, на оборонные нужды. Это повлекло непредвиденные расходы у другой стороны. Заморозка активов - второй важный момент. Опять непредвиденные расходы. Вполне логично теперь эти расходы компенсировать за счёт новых территорий. Можно это осуждать, можно восторгаться, не важно. Но с точки зрения логики - это вполне закономерно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:06
#6519
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Цитата:
Skeptic:
И если бы на Украине к власти не пришли нацисты, бандеровцы, если бы Украина не вела себя агрессивно по отношению к России по наущению и с поддержкой США и всего запада, то и Крым, и Донбасс спокойно оставались бы в составе Украины и никакой СВО просто не было бы.

Неужели Прибалтика менее агрессивна по отношению к России? Почему именно Украина? И почему начали с Крыма, а не с лднр? Что в нем такого?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:13
#6520
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Цитата:
Skeptic:
чем дольше Украина, подзуживаемая и поддерживаемая западом, мечтает нанести поражение России, те больше территорий она потеряет.

Ну, и чем это противоречит моим высказываниям?

Цитата:
Skeptic:
Чем раньше там к власти придут здравомыслящие политики, тем раньше наступит мир. И Украина получит шанс сохраниться на карте планеты хоть в каком-то виде.

Не всё так просто. Сначала нужен кто-то временный, кто наподобие Яценюка появится не надолго, все подпишет, все отдаст, и остановит конфликт. Потом ему прийдётся исчезнуть, так же, как исчез Яценюк, чтобы передать управление другой команде, которая уже будет заниматься сохранением остатков.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:24
#6521
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Цитата:
maxsaf:
Теперь в свете вашего утверждения давайте разберем, как там дела с законностью в Одессе. Нашли поджигателей дворца профсоюзов, наказали?

Давайте. Только я не знаю что там произошло, а так давайте разберем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:26
#6522
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Цитата:
Карачун:
Давайте. Только я не знаю что там произошло, а так давайте разберем.

Ну тогда у вас нет и не может быть полной картины происходящего. Вы упустили из виду очень важные события, ключевые. Восполняйте пробелы и возвращайтесь, будем обсуждать. Ну или не восполняйте и не возвращайтесь, мне все равно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44738
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 11:49
#6523
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
на такие обзывания?


Разве Ватник это обзывание?
Мне кажется это наоборот зетникам придает сил, но правда не ума.
Чего нет, того и нет.
Всё просто..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7878
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 13:35
#6524
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Цитата:
maxsaf:
наподобие Яценюка появит

Яценюк разве был президентом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44738
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 13:58
#6525
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Оказывается идет коронация Папы

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