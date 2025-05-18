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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51753
Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 10:38
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Каждый День Победы - это не только «праздник со слезами на глазах», но и день размышлений о трагичнейшем единстве прошлого и настоящего. Эта связь рождает уже отнюдь не искусственные страхи за настоящее и будущее.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1407
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 10:38
#1
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Автор так долго перечислял зверства, чтобы в конце призвать быть людьми? Странная мотивация однако. Люди, как показывает опыт, не делают выводов из прошлого и повторяют историю снова и снова. Здесь другие методы нужны видимо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44738
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 11:37
#2
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Цитата:
Да что Балканы или Судеты! Сколько польской детской и иной крови было пролито отнюдь не немцами на Украине! И убивали-то «просто

Да, а сколько украинской крови мы как представители русского мира там наделали, В Украине..
Кстати автор правильно ли говорит НА Украине или это у него сарказм по отношению к этой стране?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44738
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 11:44
#3
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Цитата:
За «Гондурас», который «в огне», мы с вами не ответим. Но сами-то лично мы пока еще в силах не быть людьми толпы

Ну вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?
Правильно ли мы там украинские города В Украине сравниваем с землей, попутно выжигая наших братьев русскоязычных?
А теперь говорите «можете в силах ответить»?
И заметьте, ни одной статьи этому вы за эти 4 года, да наверно даже с 2014го года, когда началась война, вы не написали.
Или я неправильно вас понял и вы не ответите и будете молчать всю жизнь, не высказывая своего мнения по поводу братоубиственной бойни, но вспоминая бойни евреев, Судетов, кого то еще, в те времена, но не видя что сейчас у нас идет кровопролитная война?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1993
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 14:29
#4
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......все конфликты практически перечислены,только нет имен зачинщиков не упомянут конфликт Палестино Израильский....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1993
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не стать «братьями по ненависти»
Отправлено: 18.05.25 - 14:32
#5
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Цитата:
111:
у вы то, можете ответить за эти три с половиной года за нашу войну с украинским народом?

.....или я долбанулся или лыжи не едут? с какого перепуга мы воюем с украинцами.....
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