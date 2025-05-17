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≡ Телефонные мошенники "заговорили" на казахском языке, предупредили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51753
Телефонные мошенники "заговорили" на казахском языке, предупредили в полиции
Отправлено: 17.05.25 - 17:55
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Злоумышленники начали отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких. Для этого они используют искусственный интеллект.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44732
Re: Телефонные мошенники "заговорили" на казахском...
Отправлено: 17.05.25 - 17:55
#1
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А мне почему то только на русском..
Потому что я русский?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27706
Re: Телефонные мошенники "заговорили" на казахском...
Отправлено: 17.05.25 - 22:24
#2
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Цитата:
111:
А мне почему то только на русском.. Потому что я русский?

Потому что даже они уже знают, что ты казахский язык не учишь, хотя ты ипэшник :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11950
Телефонные мошенники "заговорили" на казахском языке, предупредили в полиции
Отправлено: 17.05.25 - 23:46
#3
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Цитата:
111:
____Потому что я русский?

----Так ты уже определись со своей собственной самоидентификацией :-x :lol: :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16561
Re: Телефонные мошенники "заговорили" на казахском...
Отправлено: 18.05.25 - 10:08
#4
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Цитата:
и доверяйте только официальным источникам.

Все доверяют. И мы и мошенники. А откуда же ещё у них наши данные? Щас вот в поликлиниках новую систему вводят, будем фото в профиль делать. На следующий день наши фото окажутся у мошенников. Потому что они доверяют вашим официальным источникам :lol:
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