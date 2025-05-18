Отправлено: - 09:53

maxsaf:

Забрать пять или семь, за несговорчивость

Цитата:Вы сейчас "льёте воду на мельницу" врагов России.Они, не желая видеть и признавать сути или, как сейчас говорят российские политики, первопричин конфликта, убеждают себя и окружающих в том, что Россия напала на Украину чисто с корыстными целями - отнять территории.Хотя всем разумным людям, в том числе и политикам запада понятно, что суть проблемы в другом.И если бы на Украине к власти не пришли нацисты, бандеровцы, если бы Украина не вела себя агрессивно по отношению к России по наущению и с поддержкой США и всего запада, то и Крым, и Донбасс спокойно оставались бы в составе Украины и никакой СВО просто не было бы.Украина сейчас просто расплачивается за своё неразумное поведение. Путин ещё в 2018 году предупреждал, что Украина может потерять свою государственность, если продолжит свою агрессивную политику против Донбасса. Не захотели услышать.Так что, потерянные территории - просто побочный эффект от действий самой Украины. Вернее - её нацистского режима.Потому вывод простой: чем дольше Украина, подзуживаемая и поддерживаемая западом, мечтает нанести поражение России, те больше территорий она потеряет. Просто объективно. В результате своего неразумного поведения.Чем раньше там к власти придут здравомыслящие политики, тем раньше наступит мир. И Украина получит шанс сохраниться на карте планеты хоть в каком-то виде.