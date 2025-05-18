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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 06:34
Цитата:
А кто-то прыгал? Движение к Европе началось задолго до Майдана, и Янукович тоже продолжал его дальше, просто в последний момент затормозил, вдруг Россия даст больше денег, чем она давала до этого! И после того,как он отложил на неопределенный срок подписание договора с Евросоюзом начался Майдан!
maxsaf:
государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть
государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть
А кто-то прыгал? Движение к Европе началось задолго до Майдана, и Янукович тоже продолжал его дальше, просто в последний момент затормозил, вдруг Россия даст больше денег, чем она давала до этого! И после того,как он отложил на неопределенный срок подписание договора с Евросоюзом начался Майдан!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 06:41
Цитата:
Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"
[Исправлено: saba, 18.05.2025 - 07:44]
maxsaf:
Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"
[Исправлено: saba, 18.05.2025 - 07:44]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1574
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 08:01
Цитата:
Благодарю.
В виде в котором задан вопрос - нет. Но это только в таком виде. Это только ваше мнение что те причины к ним отношения не имеют.
Я тоже не стану иметь дел со всяким д...мом, которое считает что вправе грубейше плевать на законы. Даже если лично меня его нарушения никак не затрагивают. И да, будь у меня возможность принудить подобного гражданина к соблюдению законов, или компенсировать ущерб нанесенный им за счет его средств каким-то образом оказавшихся у меня, я бы тоже это сделал. Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".
maxsaf:
Благодарю.
В виде в котором задан вопрос - нет. Но это только в таком виде. Это только ваше мнение что те причины к ним отношения не имеют.
Я тоже не стану иметь дел со всяким д...мом, которое считает что вправе грубейше плевать на законы. Даже если лично меня его нарушения никак не затрагивают. И да, будь у меня возможность принудить подобного гражданина к соблюдению законов, или компенсировать ущерб нанесенный им за счет его средств каким-то образом оказавшихся у меня, я бы тоже это сделал. Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 08:58
Цитата:
Почему ни ногой? Вполне вероятно, что приеду. Я сейчас специалист по серверных кластерам с довольно неплохим знанием английского. Да мне хоть где теплое место найдется
saba:
Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"
Вам то бы конечно хотелось бы , чтобы Россия подчинила бы себе бывшие республики СССР и создала НьюСССР, чтобы Вы там у себя в Канаде могли пускать скупую мужскую слезу и говорить детям и внукам:" Ах это моя молодость, как было там хорошо, все по русски разговаривали, но я больше туда ни ногой!"
Почему ни ногой? Вполне вероятно, что приеду. Я сейчас специалист по серверных кластерам с довольно неплохим знанием английского. Да мне хоть где теплое место найдется
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:00
Цитата:
А может это была имитация движения, ради денег?
saba:
Движение к Европе началось задолго до Майдана
Движение к Европе началось задолго до Майдана
А может это была имитация движения, ради денег?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:02
Цитата:
Теперь в свете вашего утверждения давайте разберем, как там дела с законностью в Одессе. Нашли поджигателей дворца профсоюзов, наказали?
Карачун:
Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".
Просто я считаю что граждане систематически и по крупному нарушающие законодательство не хотят жить что называется "по закону", ну так пусть наслаждаются. Что называется "собаке - собачья смерть".
Теперь в свете вашего утверждения давайте разберем, как там дела с законностью в Одессе. Нашли поджигателей дворца профсоюзов, наказали?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 09:53
Цитата:
Вы сейчас "льёте воду на мельницу" врагов России.
Они, не желая видеть и признавать сути или, как сейчас говорят российские политики, первопричин конфликта, убеждают себя и окружающих в том, что Россия напала на Украину чисто с корыстными целями - отнять территории.
Хотя всем разумным людям, в том числе и политикам запада понятно, что суть проблемы в другом.
И если бы на Украине к власти не пришли нацисты, бандеровцы, если бы Украина не вела себя агрессивно по отношению к России по наущению и с поддержкой США и всего запада, то и Крым, и Донбасс спокойно оставались бы в составе Украины и никакой СВО просто не было бы.
Украина сейчас просто расплачивается за своё неразумное поведение. Путин ещё в 2018 году предупреждал, что Украина может потерять свою государственность, если продолжит свою агрессивную политику против Донбасса. Не захотели услышать.
Так что, потерянные территории - просто побочный эффект от действий самой Украины. Вернее - её нацистского режима.
Потому вывод простой: чем дольше Украина, подзуживаемая и поддерживаемая западом, мечтает нанести поражение России, те больше территорий она потеряет. Просто объективно. В результате своего неразумного поведения.
Чем раньше там к власти придут здравомыслящие политики, тем раньше наступит мир. И Украина получит шанс сохраниться на карте планеты хоть в каком-то виде.
maxsaf:
Забрать пять или семь, за несговорчивость
Забрать пять или семь, за несговорчивость
Вы сейчас "льёте воду на мельницу" врагов России.
Они, не желая видеть и признавать сути или, как сейчас говорят российские политики, первопричин конфликта, убеждают себя и окружающих в том, что Россия напала на Украину чисто с корыстными целями - отнять территории.
Хотя всем разумным людям, в том числе и политикам запада понятно, что суть проблемы в другом.
И если бы на Украине к власти не пришли нацисты, бандеровцы, если бы Украина не вела себя агрессивно по отношению к России по наущению и с поддержкой США и всего запада, то и Крым, и Донбасс спокойно оставались бы в составе Украины и никакой СВО просто не было бы.
Украина сейчас просто расплачивается за своё неразумное поведение. Путин ещё в 2018 году предупреждал, что Украина может потерять свою государственность, если продолжит свою агрессивную политику против Донбасса. Не захотели услышать.
Так что, потерянные территории - просто побочный эффект от действий самой Украины. Вернее - её нацистского режима.
Потому вывод простой: чем дольше Украина, подзуживаемая и поддерживаемая западом, мечтает нанести поражение России, те больше территорий она потеряет. Просто объективно. В результате своего неразумного поведения.
Чем раньше там к власти придут здравомыслящие политики, тем раньше наступит мир. И Украина получит шанс сохраниться на карте планеты хоть в каком-то виде.
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