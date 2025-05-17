Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 18.05.25 - 01:39
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 14 мая 2025 года, состоялось заседание Совета Безопасности Казахстана по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Zakon.kz. Так, по данным пресс-службы Акорды, были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.Также глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов. Кроме того, президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов. "Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации "зеленых коридоров", а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества", – говорится в публикации.