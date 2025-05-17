Отправлено: - 22:03

Skeptic:

Не надо журналистские фантазии выдавать за действительность.

Skeptic: Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики? Или откуда у вас этот бред сумасшедшего?

[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:19]

Цитата:Это была моя собственная фантазия.Цитата:Это вполне логично. Забрать пять или семь, за несговорчивость. За вынужденные расходы.