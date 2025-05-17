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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7874
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:10
Цитата:
Удивительно постоянны Вы! Ничего нового, откуда такая ненависть? Вы их хоть видели этих нацистов?
Skeptic:
Удивительно постоянны Вы! Ничего нового, откуда такая ненависть? Вы их хоть видели этих нацистов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:12
Цитата:
У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть.
Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.
saba:
откуда такая ненависть
откуда такая ненависть
У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть.
Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:18
Цитата:
----Там двое в соседней комнате сидели Цитата:
Skeptic:
Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики?
Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики?
----Там двое в соседней комнате сидели Цитата:
111:
Согласен, саба врет, не 5, а 6..
Согласен, саба врет, не 5, а 6..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:37
Цитата:
Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.
111:
Заберем еще у них квартиру..
Заберем еще у них квартиру..
Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:03
Цитата:
Это была моя собственная фантазия.
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:19]
Skeptic:
Не надо журналистские фантазии выдавать за действительность.
Не надо журналистские фантазии выдавать за действительность.
Это была моя собственная фантазия.
Цитата:
Skeptic: Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики? Или откуда у вас этот бред сумасшедшего?Это вполне логично. Забрать пять или семь, за несговорчивость. За вынужденные расходы.
[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:19]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:09
Цитата:
До тех пор, пока речь не заходит за цыган. На них обычно у многих это правило ломается
Skeptic:
У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть. Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.
У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть. Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.
До тех пор, пока речь не заходит за цыган. На них обычно у многих это правило ломается
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:11
Цитата:
Тогда прокомментируйте заморозку российских активов, и отьем у них собственности и доходов по депозитам в странах, которые там вообще никаким боком к проблеме между Украиной и Россией. У них был свой договор, который нарушен.
[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:57]
Карачун:
Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.
Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.
Тогда прокомментируйте заморозку российских активов, и отьем у них собственности и доходов по депозитам в странах, которые там вообще никаким боком к проблеме между Украиной и Россией. У них был свой договор, который нарушен.
[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:57]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:29
Цитата:
Угроза государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть на лету - это ещё надо очень и очень постараться.
saba:
Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может!
Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может!
Угроза государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть на лету - это ещё надо очень и очень постараться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 23:03
Цитата:
Цитата:
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
maxsaf:
Цитата:
Прыгать с востока на запад, и не треснуть на лету - это ещё надо очень и очень постараться.
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 23:40
Цитата:
---Где тут логическая связь ???
111:
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
---Где тут логическая связь ???
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:06
Цитата:
Перефразируйте пожалуйста вопрос. Я не понимаю как в свете всей этой суеты вокруг в общем-то довольно бесполезного с практической точки зрения Крыма (на мой взгляд, вы можете придерживаться иного мнения) я должен прокомментировать заморозку активов. Или давайте так, выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.
maxsaf:
Тогда прокомментируйте
Тогда прокомментируйте
Перефразируйте пожалуйста вопрос. Я не понимаю как в свете всей этой суеты вокруг в общем-то довольно бесполезного с практической точки зрения Крыма (на мой взгляд, вы можете придерживаться иного мнения) я должен прокомментировать заморозку активов. Или давайте так, выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:11
Цитата:
Перечитай, на какую ремарку я ответил
Гога:
Где тут логическая связь ???
Где тут логическая связь ???
Перечитай, на какую ремарку я ответил
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:13
Цитата:
Хоккей, как и бабы, что я скидывал день назад, никого не интересуют.
Интересует лишь нас бойня нас русских, против русских, нас интересует только Война и Боль..
И да, нам важно это, не какой то там хоккей
Гога:
Хоккей ---Чехия - -Казахстан ----5-0 , какая боль
Хоккей ---Чехия - -Казахстан ----5-0 , какая боль
Хоккей, как и бабы, что я скидывал день назад, никого не интересуют.
Интересует лишь нас бойня нас русских, против русских, нас интересует только Война и Боль..
И да, нам важно это, не какой то там хоккей
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 01:29
Цитата:
Жёстко тебе видать досталось, раз до сих пор так штырит
Цитата:
Ну вот эта фраза, про "не иметь дело"
Цитата:
Можно иметь дело со странами, которые замораживают твои активы когда им вздумается, по причинам, не имеющим к ним никакого отношения?
111:
бойня нас русских, против русских
бойня нас русских, против русских
Жёстко тебе видать досталось, раз до сих пор так штырит
Цитата:
Карачун:
выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.
выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.
Ну вот эта фраза, про "не иметь дело"
Цитата:
Карачун:
Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить
Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить
Можно иметь дело со странами, которые замораживают твои активы когда им вздумается, по причинам, не имеющим к ним никакого отношения?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 01:32
Цитата:
Кто-то где-то сейчас ржёт с одного манкурта. Редакция, вы долго ещё собираетесь смотреть сквозь пальцы на такие обзывания? Тут слово "хохлы" уже примелькалось, хотя специально для таких случаев правило добавили, насчёт оскорблений какого-то народа или группы людей, объединенных по национальному признаку или подданству.
[Исправлено: maxsaf, 18.05.2025 - 02:34]
111:
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
Кто-то где-то сейчас ржёт с одного манкурта. Редакция, вы долго ещё собираетесь смотреть сквозь пальцы на такие обзывания? Тут слово "хохлы" уже примелькалось, хотя специально для таких случаев правило добавили, насчёт оскорблений какого-то народа или группы людей, объединенных по национальному признаку или подданству.
[Исправлено: maxsaf, 18.05.2025 - 02:34]
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