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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7874
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:10
#6496
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Цитата:
Skeptic:

Удивительно постоянны Вы! Ничего нового, откуда такая ненависть? Вы их хоть видели этих нацистов?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:12
#6497
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Цитата:
saba:
откуда такая ненависть

У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть.
Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:18
#6498
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Цитата:
Skeptic:
Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики?

----Там двое в соседней комнате сидели :lol: :lol: :lol: Цитата:
111:
Согласен, саба врет, не 5, а 6..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 21:37
#6499
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Цитата:
111:
Заберем еще у них квартиру..

Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:03
#6500
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Цитата:
Skeptic:
Не надо журналистские фантазии выдавать за действительность.

Это была моя собственная фантазия.

Цитата:
Skeptic: Вы были в соседней комнате и подслушивали, о чём говорили переговорщики? Или откуда у вас этот бред сумасшедшего?
Это вполне логично. Забрать пять или семь, за несговорчивость. За вынужденные расходы.

[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:09
#6501
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Цитата:
Skeptic:
У любого нормального человека нацизм вызывает ненависть. Только слепые и их сторонники не хотят их видеть.

До тех пор, пока речь не заходит за цыган. На них обычно у многих это правило ломается :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:11
#6502
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Цитата:
Карачун:
Мне глубоко до на ту "квартиру", заберут или нет - фиолетово. Все равно с неё пользы чуть. Так только, для самоудовлетворения "моё, моё!!!", себялюбие потешить. Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить.

Тогда прокомментируйте заморозку российских активов, и отьем у них собственности и доходов по депозитам в странах, которые там вообще никаким боком к проблеме между Украиной и Россией. У них был свой договор, который нарушен.

[Исправлено: maxsaf, 17.05.2025 - 23:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 22:29
#6503
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Цитата:
saba:
Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может!

Угроза государственности в Украине возникла ещё с Майдана. Прыгать с востока на запад, и не треснуть на лету - это ещё надо очень и очень постараться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 23:03
#6504
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Прыгать с востока на запад, и не треснуть на лету - это ещё надо очень и очень постараться.

«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 23:40
#6505
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Цитата:
111:
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..

---Где тут логическая связь ???
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:06
#6506
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Цитата:
maxsaf:
Тогда прокомментируйте

Перефразируйте пожалуйста вопрос. Я не понимаю как в свете всей этой суеты вокруг в общем-то довольно бесполезного с практической точки зрения Крыма (на мой взгляд, вы можете придерживаться иного мнения) я должен прокомментировать заморозку активов. Или давайте так, выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:11
#6507
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Цитата:
Гога:
Где тут логическая связь ???

Перечитай, на какую ремарку я ответил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 00:13
#6508
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Цитата:
Гога:
Хоккей ---Чехия - -Казахстан ----5-0 , какая боль

Хоккей, как и бабы, что я скидывал день назад, никого не интересуют.
Интересует лишь нас бойня нас русских, против русских, нас интересует только Война и Боль..
И да, нам важно это, не какой то там хоккей
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 01:29
#6509
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Цитата:
111:
бойня нас русских, против русских

Жёстко тебе видать досталось, раз до сих пор так штырит :lol:

Цитата:
Карачун:
выдерните фразу отдельно к которой у вас возник вопрос.

Ну вот эта фраза, про "не иметь дело"

Цитата:
Карачун:
Эта "квартира" всего лишь маркер с кем можно иметь дело, а кого стороной обходить

Можно иметь дело со странами, которые замораживают твои активы когда им вздумается, по причинам, не имеющим к ним никакого отношения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27703
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.05.25 - 01:32
#6510
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Цитата:
111:
«Тупые» прибалты сейчас ржут с Ватников..

Кто-то где-то сейчас ржёт с одного манкурта. Редакция, вы долго ещё собираетесь смотреть сквозь пальцы на такие обзывания? Тут слово "хохлы" уже примелькалось, хотя специально для таких случаев правило добавили, насчёт оскорблений какого-то народа или группы людей, объединенных по национальному признаку или подданству.

[Исправлено: maxsaf, 18.05.2025 - 02:34]
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