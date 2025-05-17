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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51751
Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 11:39
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Почему «КазАвтоЖол» выплачивает авансом ТОО «АБЗ плюс» за ремонт зимой задолго до начала самих работ? И почему наш бардак приводит к нехватке денег и необходимости вводить поборы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44729
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 11:39
#1
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Пока денег в стране нету, и пока у власти сидят слабые люди, наслаждаясь этой властью, все двигается только в худшую сторону..
Тот же транспортный налог, вроде слышал раньше что идет он и на дороги в том числе, оказалось что идет он кому то в карман по видимому, раз на дороги нет с него толку..
А та же пошлина на авто, тоже говорили, что на дороги в том числе.
Врали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44729
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 11:50
#2
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Да и наши дороги, это как то известное место в моменты эррекции, то есть после принятия Виагры, оно твердое и ровное как после ремонта, в остальное время вялое и волнистое и это время после ремонта у наших дорог Всегда..
Получится ли за счет населения отмассировать и возбудить дорогу или только возбудить население, непонятно..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
870
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 14:03
#3
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Этими вопросами обязана заниматься не только транспортная прокуратура, но и прокурор области вместе с антикоррупционной службой! Это их обязанность, а населению нужен только результат по выявленным нарушениям!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2345
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 20:34
#4
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Что-то мне подсказывает, что скоро Научно-исследовательский институт АО «КаздорНИИ» будет "оптимизирован".
То бишь - ликвидирован.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7570
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время
Отправлено: 17.05.25 - 21:37
#5
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Если кто-нибудь опубликует какие з/п у руководства этой конторы,да и вообще и других обитателей офисов, народ сразу поймет почему не хватает денег на ремонт дорог,закуп новых вагонов и прочее. Эта инфа стыдливо прячется за семью печатями, а надо бы обнародовать
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