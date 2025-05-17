Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может! Вспомните ту же Россию с Чечней или менее кровавый пример Испанию с Каталонией! Плюс огромное количество вооружения причем тяжёлого и добровольцев со стороны России! Если бы у ИГИЛ было бы такое снабжение как у ЛДНР они бы весь Ближний восток захватили и никакое США их не выкурило бы!
Века путаете! Разница только в том, что тогда вполне в духе времени было прорубать "окно в Европу" с захватом чужих территорий! В 21 веке, да даже в 20 м особенно после Хельсинкских соглашений это стало нелегитимным, если придерживаться международного права!
Оу! Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры потом вроде не продала. Хотя все должно быть максимально просто - договор составлен и подписан лицом уполномоченным на заключение договоров? Да? Ну тогда идите уже куда-нибудь со своими требованиями...хотя бы во всемирную лигу сексуальных реформ. А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры?? А если смотреть дальше, турки и греки появились раньше в тех местах. А первые сапиенсы еще раньше. Вот будет забавно если африканцы, как люди обладающие самыми выраженными сапиентными признаками заявят свою претензию на ту территорию
Ну, во-первых, даже с квартирами не все так просто, есть свои нюансы. Чисто для расширения кругозора можете загуглить "право пожизненного проживания" и подтереться договором. А во вторых союз не просто так распался, он был преобразован в СНГ, если ещё кто-то помнит такой термин. То есть если брать аналогию с квартирами, то произошла не купля/продажа, а что-то типа приватизации или легализации, а там как и везде куча своих нюансов.Цитата:
Карачун: А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры??
Договоров может быть и не было, но какие-то договоренности все таки были. Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно.
Карачун: Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры потом вроде не продала. Хотя все должно быть максимально просто - договор составлен и подписан лицом уполномоченным на заключение договоров? Да?
Цитата:
maxsaf: Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно
Не переживайте, война пока идет. Заберем еще у них квартиру..
Да хоть как обзывайте. Договор о вхождении в право собственности подписан. Право собственности признано. Всего доброго, привет семье. Все остальное это суть захват чужой собственности. А где там кто с кем "на словах" о чем-то договаривался никого колыхать не должно. Без соответствующего документа договариваться "на словах" нужно каждый раз с каждым новым руководителем.
"За" войну здесь только те, кто поддерживает нацистов на Украине. Все здравомыслящие против любой войны. Но с нацистами разговаривать не получается. Их можно только ликвидировать. Что Россия сейчас и делает. Гангрена лечится только удалением.
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