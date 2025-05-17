Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Миллиарды, опережающие время

Отправлено: - 11:39

Пока денег в стране нету, и пока у власти сидят слабые люди, наслаждаясь этой властью, все двигается только в худшую сторону..

Тот же транспортный налог, вроде слышал раньше что идет он и на дороги в том числе, оказалось что идет он кому то в карман по видимому, раз на дороги нет с него толку..

А та же пошлина на авто, тоже говорили, что на дороги в том числе.

Врали..