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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:29
Цитата:
Ну если бы сейчас как и тогда бегали с луком и стрелами, то можно и 31 год резину тянуть. Но сейчас это так не работает. И так уже тянут максимально медленно, по современным меркам.
saba:
Мединский рассуждал о 21 годе Северной войны со Швецией, таков план России видимо!
Мединский рассуждал о 21 годе Северной войны со Швецией, таков план России видимо!
Ну если бы сейчас как и тогда бегали с луком и стрелами, то можно и 31 год резину тянуть. Но сейчас это так не работает. И так уже тянут максимально медленно, по современным меркам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:35
Цитата:
Так от России и не было военных решений. Крым ушел без единого выстрела. Вопрос признания Крыма российским застопорился, обиду стали выплескивать на лнр и ДНР. И только после этого пришлось вмешаться.
saba:
Я не вижу что ситуация с признанием Крыма требовала военных решений от России!
Я не вижу что ситуация с признанием Крыма требовала военных решений от России!
Так от России и не было военных решений. Крым ушел без единого выстрела. Вопрос признания Крыма российским застопорился, обиду стали выплескивать на лнр и ДНР. И только после этого пришлось вмешаться.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 09:01
Цитата:
Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может! Вспомните ту же Россию с Чечней или менее кровавый пример Испанию с Каталонией! Плюс огромное количество вооружения причем тяжёлого и добровольцев со стороны России!
Если бы у ИГИЛ было бы такое снабжение как у ЛДНР они бы весь Ближний восток захватили и никакое США их не выкурило бы!
maxsaf:
обиду стали выплескивать на лнр и Д
обиду стали выплескивать на лнр и Д
Так это в государственных делах не работает! Эмоции там не рулят! После Славянска с нападением Гиркина возникла прямая угроза для государственности Украины чего любое мало мальски состоятельное государство терпеть не может! Вспомните ту же Россию с Чечней или менее кровавый пример Испанию с Каталонией! Плюс огромное количество вооружения причем тяжёлого и добровольцев со стороны России!
Если бы у ИГИЛ было бы такое снабжение как у ЛДНР они бы весь Ближний восток захватили и никакое США их не выкурило бы!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 09:22
Цитата:
Века путаете!
Разница только в том, что тогда вполне в духе времени было прорубать "окно в Европу" с захватом чужих территорий! В 21 веке, да даже в 20 м особенно после Хельсинкских соглашений это стало нелегитимным, если придерживаться международного права!
maxsaf:
бегали с луком и стрелами,
бегали с луком и стрелами,
Века путаете!
Разница только в том, что тогда вполне в духе времени было прорубать "окно в Европу" с захватом чужих территорий! В 21 веке, да даже в 20 м особенно после Хельсинкских соглашений это стало нелегитимным, если придерживаться международного права!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 09:39
Оу! Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры потом вроде не продала. Хотя все должно быть максимально просто - договор составлен и подписан лицом уполномоченным на заключение договоров? Да? Ну тогда идите уже куда-нибудь со своими требованиями...хотя бы во всемирную лигу сексуальных реформ. А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры??
А если смотреть дальше, турки и греки появились раньше в тех местах. А первые сапиенсы еще раньше. Вот будет забавно если африканцы, как люди обладающие самыми выраженными сапиентными признаками заявят свою претензию на ту территорию
А если смотреть дальше, турки и греки появились раньше в тех местах. А первые сапиенсы еще раньше. Вот будет забавно если африканцы, как люди обладающие самыми выраженными сапиентными признаками заявят свою претензию на ту территорию
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 10:41
Цитата:
Ну, во-первых, даже с квартирами не все так просто, есть свои нюансы. Чисто для расширения кругозора можете загуглить "право пожизненного проживания" и подтереться договором.
А во вторых союз не просто так распался, он был преобразован в СНГ, если ещё кто-то помнит такой термин. То есть если брать аналогию с квартирами, то произошла не купля/продажа, а что-то типа приватизации или легализации, а там как и везде куча своих нюансов.Цитата:
Договоров может быть и не было, но какие-то договоренности все таки были. Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно.
Карачун:
Ну, во-первых, даже с квартирами не все так просто, есть свои нюансы. Чисто для расширения кругозора можете загуглить "право пожизненного проживания" и подтереться договором.
А во вторых союз не просто так распался, он был преобразован в СНГ, если ещё кто-то помнит такой термин. То есть если брать аналогию с квартирами, то произошла не купля/продажа, а что-то типа приватизации или легализации, а там как и везде куча своих нюансов.Цитата:
Карачун:
А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры??
А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры??
Договоров может быть и не было, но какие-то договоренности все таки были. Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 10:44
Цитата:
Строительной фирмы той уже нету. Теперь один из жильцов, чьи ноги торчат в чужой квартире, самовольно делает перепланировку, потому как заплатил за жильё в полный рост.
Карачун:
Оу! Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры
Оу! Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры
Строительной фирмы той уже нету. Теперь один из жильцов, чьи ноги торчат в чужой квартире, самовольно делает перепланировку, потому как заплатил за жильё в полный рост.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44725
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 11:29
Цитата:
Цитата:
Не переживайте, война пока идет.
Заберем еще у них квартиру..
Карачун:
Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры потом вроде не продала. Хотя все должно быть максимально просто - договор составлен и подписан лицом уполномоченным на заключение договоров? Да?
Тут у нас последователи этой строительной фирмы, которая сначала продала квартиры потом вроде не продала. Хотя все должно быть максимально просто - договор составлен и подписан лицом уполномоченным на заключение договоров? Да?
Цитата:
maxsaf:
Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно
Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно
Не переживайте, война пока идет.
Заберем еще у них квартиру..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 11:47
Да хоть как обзывайте. Договор о вхождении в право собственности подписан. Право собственности признано. Всего доброго, привет семье. Все остальное это суть захват чужой собственности.
А где там кто с кем "на словах" о чем-то договаривался никого колыхать не должно. Без соответствующего документа договариваться "на словах" нужно каждый раз с каждым новым руководителем.
А где там кто с кем "на словах" о чем-то договаривался никого колыхать не должно. Без соответствующего документа договариваться "на словах" нужно каждый раз с каждым новым руководителем.
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