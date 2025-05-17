Отправлено: - 10:41

Карачун:



Карачун:

А в таком виде...какие с тобой вообще могут быть договоры??

Цитата:Ну, во-первых, даже с квартирами не все так просто, есть свои нюансы. Чисто для расширения кругозора можете загуглить "право пожизненного проживания" и подтереться договором.А во вторых союз не просто так распался, он был преобразован в СНГ, если ещё кто-то помнит такой термин. То есть если брать аналогию с квартирами, то произошла не купля/продажа, а что-то типа приватизации или легализации, а там как и везде куча своих нюансов.Цитата:Договоров может быть и не было, но какие-то договоренности все таки были. Иначе какого фига в чужой квартире делал все это время черноморский флот РФ. Поэтому ещё раз говорю - не все так однозначно.