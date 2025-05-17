НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 432 из 433«1...430431432433»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:50
#6466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
причем здесь я? Ну или Гога причём? Тут

Принцип Паниковского? Когда не хватает аргументов закричать :" А ты кто такой"?
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:58
#6467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И выбрали в случае с Гогой вообще неудачный пример! Я к нему, да собственно и к Вам тоже никаких претензий не имею, тем более не вижу, чтобы Гога открыто и рьяно поддерживал бы агрессию России против Украины , в отличие от Скептика, Эла Починно или Вас! Я назвал, тех кто "За" войну на форуме в порядке убывания!!! Например Виталий он страстно не любит власть в Украине и лично Зеленского, считает их виновниками вторжения России, но он против войны,как таковой!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:59
#6468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!

Тут есть другие товарищи "в вашем лагере", кто очень любит ярлыками разбрасываться, но по причине их неадекватности объяснять им что-либо бесполезно. А вы прекрасно понимаете то что я вам сейчас сказал. Ни от вас ни от меня ничего не зависит. Теперь по поводу критики позиции: это тоже особого практического применения не имеет. Я могу критиковать вас, за то, что не отпустили Крым, но вы там вообще ни при чем. А те, кто "причем" - сюда не заходят.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:00
#6469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я назвал, тех кто "За" войну на форуме в порядке убывания

Здесь таких вообще нет. Просто есть те, кто понимает, почему она началась, и те, кто тупит и глазками хлопает.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:01
#6470
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Издание приводит следующие требования Москвы к Киеву:

Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения;
Киев отказывается от требований репараций от Москвы;
Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.
Это из публикации агентства Блумберг!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:04
#6471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения; Киев отказывается от требований репараций от Москвы; Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.

Теперь разделите список требований на те, что были изначально, и на те, которые добавились после. И станет очевидно, что каждый день, месяц, год требования все жёстче. Стоило оно того?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:08
#6472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много говорилось об устранении первопричины агрессии России!
Из этих требований я не вижу никакой первопричины!
1. До войны никаких иностранных военных и оружия массового поражения не было!
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.
2. Если бы не было разрушенных Россией городов и сёл в Украине, то не было бы и требований репараций!
3. Что это ,как не подтверждение захватнической сущности нынешней войн?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:09
#6473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Стоило оно того?

Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:14
#6474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?

Я спрашиваю, стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А вторжения в Крым не было. Там российские войска присутствовали всегда. Вот такой вот парадокс с этим Крымом.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:15
#6475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
каждый день, месяц, год требования все

Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год, при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?
Мединский рассуждал о 21 годе Северной войны со Швецией, таков план России видимо!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:17
#6476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А

В чём выражалось сопротивление? В военных действиях? Совсем непонятный довод! Даже про Донбасс выглядит логичнее!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:22
#6477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.

Допустим. Что тогда было бы в таком случае с черноморским флотом? Россия же там присутствовала на правах арендатора, а не собственника. То бишь в любой момент Украина могла бы сдать это свою комнату в квартире кому угодно, пусть тем же европейцам. Вы скажете - их квартира, чё хотят то и делают. Но тогда надо смотреть дальше, как, на каких условиях они получили эту квартиру, все ли там законно было при оформлении жилплощади. Да, Россия признала, что там все якобы законно. Но она признала это, находясь украинском Крыму. Если бы сразу был развод, то и квартиру эту Украине никто бы и не дарил. Тут много нюансов всплывает по ходу пьесы.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:24
#6478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
В чём выражалось сопротивление? В военных действиях?

Много в чем. Сначала в агрессивной риторике, потом в поисках спонсоров войны, и уж только после этого - в военных действиях.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7873
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:24
#6479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
парадокс с этим Крымом.

Я не вижу что ситуация с признанием Крыма требовала военных решений от России! Всё же факто собственно согласились с этим, как с аннексией СССР прибалтийских республик! Де юре Запад не признавал этого, что не мешало ничему. Просто оказалось,что Хрущев был не такой уж и дурак передавая Крым в состав Украинской ССР, Крым без Херсона и Запорожья оказался не дееспособен.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:27
#6480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год

А кто сказал, что будет в таком темпе? Всё может очень сильно и болезненно для всех ускориться.

Цитата:
saba:
при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?

Ни при каких обстоятельствах они не перестанут покупать энергоносители. Иначе все, кроме России на уголь перейдут.
Профайл
Страница 432 из 433«1...430431432433»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS