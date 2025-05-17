Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:50
Цитата:
Принцип Паниковского? Когда не хватает аргументов закричать :" А ты кто такой"?
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!
maxsaf:
причем здесь я? Ну или Гога причём? Тут
причем здесь я? Ну или Гога причём? Тут
Принцип Паниковского? Когда не хватает аргументов закричать :" А ты кто такой"?
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:58
И выбрали в случае с Гогой вообще неудачный пример! Я к нему, да собственно и к Вам тоже никаких претензий не имею, тем более не вижу, чтобы Гога открыто и рьяно поддерживал бы агрессию России против Украины , в отличие от Скептика, Эла Починно или Вас! Я назвал, тех кто "За" войну на форуме в порядке убывания!!! Например Виталий он страстно не любит власть в Украине и лично Зеленского, считает их виновниками вторжения России, но он против войны,как таковой!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 07:59
Цитата:
Тут есть другие товарищи "в вашем лагере", кто очень любит ярлыками разбрасываться, но по причине их неадекватности объяснять им что-либо бесполезно. А вы прекрасно понимаете то что я вам сейчас сказал. Ни от вас ни от меня ничего не зависит. Теперь по поводу критики позиции: это тоже особого практического применения не имеет. Я могу критиковать вас, за то, что не отпустили Крым, но вы там вообще ни при чем. А те, кто "причем" - сюда не заходят.
saba:
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!
Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!
Тут есть другие товарищи "в вашем лагере", кто очень любит ярлыками разбрасываться, но по причине их неадекватности объяснять им что-либо бесполезно. А вы прекрасно понимаете то что я вам сейчас сказал. Ни от вас ни от меня ничего не зависит. Теперь по поводу критики позиции: это тоже особого практического применения не имеет. Я могу критиковать вас, за то, что не отпустили Крым, но вы там вообще ни при чем. А те, кто "причем" - сюда не заходят.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:00
Цитата:
Здесь таких вообще нет. Просто есть те, кто понимает, почему она началась, и те, кто тупит и глазками хлопает.
saba:
Я назвал, тех кто "За" войну на форуме в порядке убывания
Я назвал, тех кто "За" войну на форуме в порядке убывания
Здесь таких вообще нет. Просто есть те, кто понимает, почему она началась, и те, кто тупит и глазками хлопает.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:01
Издание приводит следующие требования Москвы к Киеву:
Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения;
Киев отказывается от требований репараций от Москвы;
Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.
Это из публикации агентства Блумберг!
Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения;
Киев отказывается от требований репараций от Москвы;
Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.
Это из публикации агентства Блумберг!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:04
Цитата:
Теперь разделите список требований на те, что были изначально, и на те, которые добавились после. И станет очевидно, что каждый день, месяц, год требования все жёстче. Стоило оно того?
saba:
Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения; Киев отказывается от требований репараций от Москвы; Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.
Украина должна принять нейтральный статус – на украинских территориях не будет никаких иностранных военных или оружия массового поражения; Киев отказывается от требований репараций от Москвы; Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других областей, которые не находятся полностью под контролем российских войск.
Теперь разделите список требований на те, что были изначально, и на те, которые добавились после. И станет очевидно, что каждый день, месяц, год требования все жёстче. Стоило оно того?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:08
Много говорилось об устранении первопричины агрессии России!
Из этих требований я не вижу никакой первопричины!
1. До войны никаких иностранных военных и оружия массового поражения не было!
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.
2. Если бы не было разрушенных Россией городов и сёл в Украине, то не было бы и требований репараций!
3. Что это ,как не подтверждение захватнической сущности нынешней войн?
Из этих требований я не вижу никакой первопричины!
1. До войны никаких иностранных военных и оружия массового поражения не было!
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.
2. Если бы не было разрушенных Россией городов и сёл в Украине, то не было бы и требований репараций!
3. Что это ,как не подтверждение захватнической сущности нынешней войн?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:09
Цитата:
Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?
maxsaf:
Стоило оно того?
Стоило оно того?
Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:14
Цитата:
Я спрашиваю, стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А вторжения в Крым не было. Там российские войска присутствовали всегда. Вот такой вот парадокс с этим Крымом.
saba:
Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?
Вы спрашиваете стоило ли России вторгаться в Украину или Украине сопротивляться вторжению?
Я спрашиваю, стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А вторжения в Крым не было. Там российские войска присутствовали всегда. Вот такой вот парадокс с этим Крымом.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:15
Цитата:
Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год, при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?
Мединский рассуждал о 21 годе Северной войны со Швецией, таков план России видимо!
maxsaf:
каждый день, месяц, год требования все
каждый день, месяц, год требования все
Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год, при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?
Мединский рассуждал о 21 годе Северной войны со Швецией, таков план России видимо!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:17
Цитата:
В чём выражалось сопротивление? В военных действиях? Совсем непонятный довод! Даже про Донбасс выглядит логичнее!
maxsaf:
стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А
стоило ли сопротивляться уходу Крыма? А
В чём выражалось сопротивление? В военных действиях? Совсем непонятный довод! Даже про Донбасс выглядит логичнее!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:22
Цитата:
Допустим. Что тогда было бы в таком случае с черноморским флотом? Россия же там присутствовала на правах арендатора, а не собственника. То бишь в любой момент Украина могла бы сдать это свою комнату в квартире кому угодно, пусть тем же европейцам. Вы скажете - их квартира, чё хотят то и делают. Но тогда надо смотреть дальше, как, на каких условиях они получили эту квартиру, все ли там законно было при оформлении жилплощади. Да, Россия признала, что там все якобы законно. Но она признала это, находясь украинском Крыму. Если бы сразу был развод, то и квартиру эту Украине никто бы и не дарил. Тут много нюансов всплывает по ходу пьесы.
saba:
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.
Украина собиралась вступать в Евросоюз, а не в НАТО.
Допустим. Что тогда было бы в таком случае с черноморским флотом? Россия же там присутствовала на правах арендатора, а не собственника. То бишь в любой момент Украина могла бы сдать это свою комнату в квартире кому угодно, пусть тем же европейцам. Вы скажете - их квартира, чё хотят то и делают. Но тогда надо смотреть дальше, как, на каких условиях они получили эту квартиру, все ли там законно было при оформлении жилплощади. Да, Россия признала, что там все якобы законно. Но она признала это, находясь украинском Крыму. Если бы сразу был развод, то и квартиру эту Украине никто бы и не дарил. Тут много нюансов всплывает по ходу пьесы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:24
Цитата:
Много в чем. Сначала в агрессивной риторике, потом в поисках спонсоров войны, и уж только после этого - в военных действиях.
saba:
В чём выражалось сопротивление? В военных действиях?
В чём выражалось сопротивление? В военных действиях?
Много в чем. Сначала в агрессивной риторике, потом в поисках спонсоров войны, и уж только после этого - в военных действиях.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:24
Цитата:
Я не вижу что ситуация с признанием Крыма требовала военных решений от России! Всё же факто собственно согласились с этим, как с аннексией СССР прибалтийских республик! Де юре Запад не признавал этого, что не мешало ничему. Просто оказалось,что Хрущев был не такой уж и дурак передавая Крым в состав Украинской ССР, Крым без Херсона и Запорожья оказался не дееспособен.
maxsaf:
парадокс с этим Крымом.
парадокс с этим Крымом.
Я не вижу что ситуация с признанием Крыма требовала военных решений от России! Всё же факто собственно согласились с этим, как с аннексией СССР прибалтийских республик! Де юре Запад не признавал этого, что не мешало ничему. Просто оказалось,что Хрущев был не такой уж и дурак передавая Крым в состав Украинской ССР, Крым без Херсона и Запорожья оказался не дееспособен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 08:27
Цитата:
А кто сказал, что будет в таком темпе? Всё может очень сильно и болезненно для всех ускориться.
Цитата:
Ни при каких обстоятельствах они не перестанут покупать энергоносители. Иначе все, кроме России на уголь перейдут.
saba:
Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год
Хватит ли России материальных и моральных сил для продолжения войны в таком темпе ещё хотя бы на год
А кто сказал, что будет в таком темпе? Всё может очень сильно и болезненно для всех ускориться.
Цитата:
saba:
при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?
при условии если с расширением санкционного режима Китай и Индия перестанут покупать энергоносители?
Ни при каких обстоятельствах они не перестанут покупать энергоносители. Иначе все, кроме России на уголь перейдут.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать