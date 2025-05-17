Отправлено: - 07:59

saba:

Я вроде никакими ярлыками здесь не разбрасывался! Если я критикую, то критикую позицию, а не личность!

Цитата:Тут есть другие товарищи "в вашем лагере", кто очень любит ярлыками разбрасываться, но по причине их неадекватности объяснять им что-либо бесполезно. А вы прекрасно понимаете то что я вам сейчас сказал. Ни от вас ни от меня ничего не зависит. Теперь по поводу критики позиции: это тоже особого практического применения не имеет. Я могу критиковать вас, за то, что не отпустили Крым, но вы там вообще ни при чем. А те, кто "причем" - сюда не заходят.