Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов. Читать новость
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.
Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?
Мобильной связи ещё нет, они не захотели покупать, что то уже существующее, сейчас идёт проработка новой сети! Страховку на авто, я у них купил, как это работает не знаю и знать не хочу! В целом немного непонятно для меня, все его бизнесы от банка до всего остального объединяет слово"финтех"! А я в этом не очень разбираюсь .
Тимур Турлов владеет 69,52% акций холдинга. Стоимость одной акции после закрытия торгов достигла 169,35 доллара.
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.
АО «Фридом Финанс» прокомментировало появившиеся в ряде казахстанских медиа материалы, в которых речь шла о предполагаемых мошеннических схемах в структуре Freedom Holding Corp. и обвинениях в адрес его акционера — Тимура Турлова, передает Ulysmedia.kz.
--30 ЧЕЛОВЕК ЛИШИЛИСЬ ДЕНЕГ, НЕКОТОРЫХ ЗАПУГАЛИ Как утверждает дочь еще одного пострадавшего от действия недобросовестных брокеров Freedom Finance Гульмира Исаева, лишились своих денег как минимум 30 человек по всему Казахстану, общая сумма ущерба – 2,5 млрд тенге. Но это далеко не итоговые цифры. И, если в дело не вмешаются генеральный прокурор и президент Казахстана, как уверена женщина, пострадавших будет еще больше. - Мы нашли много идентичных случаев в России, Украине и других странах, а теперь и в Казахстане. То есть, почувствовав безнаказанность однажды, они продолжают и дальше беспредельничать. В связи с этим некоторые пострадавшие от Freedom Finance боятся обращаться в правоохранительные органы, потому что они столкнулись с запугиванием и бездействием. Я сама несколько раз подавала заявление и только с третьего раза удалось возбудить уголовное дело на Бекова (один из брокеров Freedom Finance, обвиненный в растрате средств вкладчиков- прим. Ред) хотя все доказательства и факты неопровержимые есть у нас на руках, - говорит Гульмира Исаева.
Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать