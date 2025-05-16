Отправлено: - 11:51

maxsaf:

Ну пусть НАТО расформировывает, или убирает полностью из восточной Европы, раз готов к любому механизму. Блабоабла. Ему уже много раз говорили о первопричинах конфликта.

Цитата:А, Васька слушает, да ест (С). А, Трамп слушает, да ест, ему по барабану чужие нотации и поучения. Недавно отмечали, что у него справка есть, что со здоровьем окей и всё такое