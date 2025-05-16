Говорю как есть и как мы русские, находясь вдали от Линии Соприкосновения, хотим, чтоб бойня русских и русских 2 в Украине не прекращалась и лилась до последнего русского. Ну еще в этом и наш децкий интерес, кто кого замочит, интересно же и зачем туда только Трамп лезет.. Мне например интересен как мы русские освободим Херсон, ведь там трубы через Днепр нет, вот это было бы интересно, ну сколько погибнет наших не важно, главное мы русских с той стороны замочим 100500 миллионов человек.. Ах да, и ойропейские войска туда же. Не говорю Натавские, потому что Америка нам друг..
Путин как раз то и помог НАТА встать у своих границ и всё. Буквально. На НАТА не рыпнется, сил не хватит попросту, а если рыпнется, то хохлы вмиг свои территории заберут, как Азербайджан же дал пилюлей в Нагорном российским войскам, на что России и ответить то нечем было, даже помидорами не смогли.. О Сирии вообще молчу.,
Вы знаете не отказался бы! Я люблю литературу разную, почитал бы с удовольствием! Тем более среди них, российские бестселлеры есть , которые как сейчас любят считать набрали наибольшее количество продаж.
Вот интересно что входит в первопричины? Бланш карт для РФ вмешиваться в любые внутренние дела стран бывшего СССР? Всё остальное,в том числе и защита русского мира это дымовая завеса! Россия захотела устроить показательную порку Украине, чтобы остальные не рыпались! А ни аллея ангелов, ни бедные жители Донбасса не интересовали и не интересуют Кремль ни тогда, ни сейчас! Сейчас их интересуют территории, по данным телеканала "Дождь", россияне на переговорах заявили :" Отдайте нам 4 области, нет , так отдадите 5"! И никаких благородных устремлений, всё чисто материально!
Хех.. Братан Медя, побазарив со спрятавшимся в бункере Дедом по кличке Движуха, сказал что русские будут убивать русских ВЕЧНО.. Вот это да, вот это сила нашего Русского Духа! Это вам не Члены натирать, в смысле Партии..
saba: Сейчас их интересуют территории, по данным телеканала "Дождь", россияне на переговорах заявили :" Отдайте нам 4 области, нет , так отдадите 5"! И никаких благородных устремлений, всё чисто материально!
Крым ушел тихо, без выстрелов. Сказали (предположительно): будете дёргаться, за каждый год по одной области будете отдавать. В итоге потеряют всё. Ну что поделать, такой выбор сделал Саба.
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