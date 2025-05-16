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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 11:45
#6451
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Передёргиваешь


Говорю как есть и как мы русские, находясь вдали от Линии Соприкосновения, хотим, чтоб бойня русских и русских 2 в Украине не прекращалась и лилась до последнего русского.
Ну еще в этом и наш децкий интерес, кто кого замочит, интересно же и зачем туда только Трамп лезет..
Мне например интересен как мы русские освободим Херсон, ведь там трубы через Днепр нет, вот это было бы интересно, ну сколько погибнет наших не важно, главное мы русских с той стороны замочим 100500 миллионов человек..
Ах да, и ойропейские войска туда же.
Не говорю Натавские, потому что Америка нам друг..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 11:49
#6452
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
или убирает полностью из восточной Европы, р

Путин как раз то и помог НАТА встать у своих границ и всё.
Буквально.
На НАТА не рыпнется, сил не хватит попросту, а если рыпнется, то хохлы вмиг свои территории заберут, как Азербайджан же дал пилюлей в Нагорном российским войскам, на что России и ответить то нечем было, даже помидорами не смогли..
О Сирии вообще молчу.,
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6992
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 11:51
#6453
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Цитата:
maxsaf:
Ну пусть НАТО расформировывает, или убирает полностью из восточной Европы, раз готов к любому механизму. Блабоабла. Ему уже много раз говорили о первопричинах конфликта.


А, Васька слушает, да ест (С). А, Трамп слушает, да ест, ему по барабану чужие нотации и поучения. Недавно отмечали, что у него справка есть, что со здоровьем окей и всё такое :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6992
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 12:03
#6454
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Цитата:
Kairat stayer:
А, Васька слушает, да ест (С). А, Трамп слушает, да ест, ему по барабану чужие нотации и поучения.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 14:34
#6455
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Цитата:
maxsaf:
Могли бы вам бесплатно отдать

Вы знаете не отказался бы! Я люблю литературу разную, почитал бы с удовольствием! Тем более среди них, российские бестселлеры есть , которые как сейчас любят считать набрали наибольшее количество продаж.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 17:36
#6456
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Цитата:
Kairat stayer:
Никто не будет расформировывать и убирать из Восточной Европы НАТО

Значит Трамп, мягко говоря, лукавит, утверждая, что готов к любому механизму урегулирования. Не готов он. И не к любому.Хотя механизм был озвучен многократно - устранение первопричин конфликта.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 17:57
#6457
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Как собственно и ожидалось:
Цитата:
Результатом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стало ничто. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 18:14
#6458
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Цитата:
maxsaf:
устранение первопричин конфликта

Вот интересно что входит в первопричины? Бланш карт для РФ вмешиваться в любые внутренние дела стран бывшего СССР?
Всё остальное,в том числе и защита русского мира это дымовая завеса!
Россия захотела устроить показательную порку Украине, чтобы остальные не рыпались! А ни аллея ангелов, ни бедные жители Донбасса не интересовали и не интересуют Кремль ни тогда, ни сейчас!
Сейчас их интересуют территории, по данным телеканала "Дождь", россияне на переговорах заявили :" Отдайте нам 4 области, нет , так отдадите 5"! И никаких благородных устремлений, всё чисто материально!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 18:25
#6459
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Прикольно, Россия потребовала от русскоязычных с Украины, чтобы все они пшли вон..
Нормально.
Война продолжится!
Слава Войне!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 21:28
#6460
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Хех..
Братан Медя, побазарив со спрятавшимся в бункере Дедом по кличке Движуха, сказал что русские будут убивать русских ВЕЧНО..
Вот это да, вот это сила нашего Русского Духа!
Это вам не Члены натирать, в смысле Партии..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 23:00
#6461
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Цитата:
saba:
Сейчас их интересуют территории, по данным телеканала "Дождь", россияне на переговорах заявили :" Отдайте нам 4 области, нет , так отдадите 5"! И никаких благородных устремлений, всё чисто материально!

Крым ушел тихо, без выстрелов. Сказали (предположительно): будете дёргаться, за каждый год по одной области будете отдавать. В итоге потеряют всё. Ну что поделать, такой выбор сделал Саба.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 00:17
#6462
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Цитата:
111:
Это вам не Члены натирать

---Лучший коммент недели :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.05.25 - 01:24
#6463
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Цитата:
maxsaf:
такой выбор сделал Саба

При чём здесь я? Глупый выпад!
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Страница 431 из 431«1...429430431
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