Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов. Читать новость
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.
Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?
Мобильной связи ещё нет, они не захотели покупать, что то уже существующее, сейчас идёт проработка новой сети! Страховку на авто, я у них купил, как это работает не знаю и знать не хочу! В целом немного непонятно для меня, все его бизнесы от банка до всего остального объединяет слово"финтех"! А я в этом не очень разбираюсь .
Тимур Турлов владеет 69,52% акций холдинга. Стоимость одной акции после закрытия торгов достигла 169,35 доллара.
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.
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