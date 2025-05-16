Отправлено: - 21:12

Обеспечение интернетом медицинских организаций в отдаленных сельских местностях составляет 95 процентов, говорят в Минздраве. А кто вам журналистам мешает это проверить? Нет там я думаю никакого интернета! Либо он показушечный как и всё в нашей стране! Барину покажут, ой извеняюсь, баю, и всё на этом, могут я думаю и в сеседнее село увезти, брали то один на область....