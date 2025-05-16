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≡ Фальшивые медуслуги: зачем казахстанцев начали фотографировать в поликлиниках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51747
Фальшивые медуслуги: зачем казахстанцев начали фотографировать в поликлиниках
Отправлено: 16.05.25 - 21:12
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Казахстанцев обязали проходить фотофиксацию в поликлиниках. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, нужно идентифицироваться через cистему Face ID либо через eGov mobile. Как заявили в Минздраве, такие меры введены для борьбы с приписками в поликлиниках, которыми последние нередко грешили.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
227
Re: Фальшивые медуслуги: зачем казахстанцев начали...
Отправлено: 16.05.25 - 21:12
#1
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Обеспечение интернетом медицинских организаций в отдаленных сельских местностях составляет 95 процентов, говорят в Минздраве. А кто вам журналистам мешает это проверить? Нет там я думаю никакого интернета! Либо он показушечный как и всё в нашей стране! Барину покажут, ой извеняюсь, баю, и всё на этом, могут я думаю и в сеседнее село увезти, брали то один на область.... :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1426
Re: Фальшивые медуслуги: зачем казахстанцев начали...
Отправлено: 16.05.25 - 22:02
#2
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ЦЫфровизация всея страны. Счетчики воды тоже вроде цЫфровые сейчас. К чему придем?...
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