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≡ Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51747
Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
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СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27681
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
#1
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Цитата:
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.


Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7860
Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
Отправлено: 16.05.25 - 18:20
#2
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Цитата:
maxsaf:
этих компаниях?

Мобильной связи ещё нет, они не захотели покупать, что то уже существующее, сейчас идёт проработка новой сети! Страховку на авто, я у них купил, как это работает не знаю и знать не хочу!
В целом немного непонятно для меня, все его бизнесы от банка до всего остального объединяет слово"финтех"! А я в этом не очень разбираюсь .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2230
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 19:10
#3
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Цитата:
Тимур Турлов владеет 69,52% акций холдинга. Стоимость одной акции после закрытия торгов достигла 169,35 доллара.

Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.

Источник:


Как можно богатеть не производя ничего совершенно?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1989
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 20:08
#4
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Цитата:
maxsaf:
Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?


.......слыхал не слыхал это не главное,Тимука молодец холдинг замутил бабло косит,это не клубнику собирать или у вас Канаде шайбу гонять за стЕнли... ;-) ;-) ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1989
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 20:11
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно богатеть не производя ничего совершенно?


.....от ты умная скажи тебе как богатеть,все хотят не работать и жить кучеряво....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1989
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 20:18
#6
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Цитата:
maxsaf:

Сборная Казахстана по хоккею может впервые за пять лет покинуть элитный дивизион чемпионата мира.

....maxsaf у тебя там нет случайно знакомых по хоккею,а то наша сборная на волоске висит могут из элитного дивизиона выкинуть как то не удобно будет за земляков,давай если есть возможность подсаби....
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