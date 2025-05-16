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Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик требовал вернуть проданное его сотрудником жилье в Костанае. Что решил облсуд?
Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик требовал вернуть проданное его сотрудником жилье в Костанае. Что решил облсуд?
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