Отправлено: - 19:38

Дантист:

Уже не удивляться вроде нечему, но..., суд защитил права ТОО, а покупателей? Что значит была доверенность на продажу, но не было права брать деньги? Продажа это и есть передача материальных и иных ценностей в обмен на деньги. И что теперь каждому покупателю надо бегать проверять какие права есть у продавца с доверенностью? Нонсенс.ТОО само обмишурилось, и нашло лазейку, как оставить виноватыми покупателей.

Цитата:Вопрос!Такая толпа людей, отдают кучу денег наличными не требуя контрольно кассового чека это нормально? У всех строительных компании есть менеджер по продажам и они оформляют куплю продажу и оформление договоров нотариально но это не говорит о том что они имеют право брать деньги.