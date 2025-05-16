Отправлено: - 17:41

Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.



Цитата:Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?