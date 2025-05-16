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≡ Сообщения о пропаже девочки прокомментировала полиция Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51746
Сообщения о пропаже девочки прокомментировала полиция Костанайской области
Отправлено: 16.05.25 - 18:31
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Информацию о пропаже несовершеннолетнего ребенка распространяют в WhatsApp. В сообщении говорится, что девочка - ученица одной из костанайских школ.
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1304
Re: Сообщения о пропаже девочки прокомментировала полиция...
Отправлено: 16.05.25 - 18:31
#1
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То есть ребёнок считается пропавшим ТОЛЬКО если есть заявление? А не находящим себе места родителям как вы это объясните? На формальностях далеко не уедем. Хорошо хоть штрафами еще не пугают.

Надеюсь, что девочка просто заигралась и скоро вернется домой.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2230
Re: Сообщения о пропаже девочки прокомментировала полиция...
Отправлено: 16.05.25 - 19:05
#2
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Цитата:
vofkakst:
А не находящим себе места родителям как вы это объясните?

А куда в первую очередь обратились родители по вашему мнению? Сидя на диване строчили в WhatsApp что дочь потеряли?
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