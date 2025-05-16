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≡ Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51745
Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
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СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27681
Re: Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав...
Отправлено: 16.05.25 - 17:41
#1
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Цитата:
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.


Кто-нибудь слышал об этих компаниях? Пользуетесь их услугами? Мобильная связь нормально ловит? Страховку у них покупали?
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