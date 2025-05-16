Re: Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик...

Отправлено: - 16:53

Уже не удивляться вроде нечему, но..., суд защитил права ТОО, а покупателей? Что значит была доверенность на продажу, но не было права брать деньги? Продажа это и есть передача материальных и иных ценностей в обмен на деньги. И что теперь каждому покупателю надо бегать проверять какие права есть у продавца с доверенностью? Нонсенс.ТОО само обмишурилось, и нашло лазейку, как оставить виноватыми покупателей.