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≡ Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик требовал вернуть проданное его сотрудником жилье в Костанае. Что решил облсуд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51745
Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик требовал вернуть проданное его сотрудником жилье в Костанае. Что решил облсуд?
Отправлено: 16.05.25 - 16:53
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Спор о квартирах в новых домах по ул. Киевской и ул. Гашека вновь разбирали в суде. ТОО «Легион Строй ЛТД» уже добилось того, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной. Но бывшие владельцы подали апелляционную жалобу в областной суд.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1406
Re: Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик...
Отправлено: 16.05.25 - 16:53
#1
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Уже не удивляться вроде нечему, но..., суд защитил права ТОО, а покупателей? Что значит была доверенность на продажу, но не было права брать деньги? Продажа это и есть передача материальных и иных ценностей в обмен на деньги. И что теперь каждому покупателю надо бегать проверять какие права есть у продавца с доверенностью? Нонсенс.ТОО само обмишурилось, и нашло лазейку, как оставить виноватыми покупателей.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1406
Re: Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик...
Отправлено: 16.05.25 - 16:54
#2
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Ещё и нотариуса подставили
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1303
Квартиру не отдам, потому что документов нету - Застройщик требовал вернуть проданное его сотрудником жилье в Костанае. Что решил облсуд?
Отправлено: 16.05.25 - 17:05
#3
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А наш суд действительно самый гуманный)
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