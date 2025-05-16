Отправлено: - 15:22

не относятся к населению или учреждениям, находящимся в административном подчинении Костанайского района

А смысл в районном отделе спорта? Несколько ДЮСШ - и те в ведомстве областного управления. Зачем отделы в районах тогда нужны?А теперь мальчик никому не нужен, раз он Цитата:Хреновы бюрократы. Лишь бы отписку дать. И снять с себя ответственность.Мальчику желаю скорейшего выздоровления! Виновным -скорейшего наказания.