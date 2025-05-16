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"Крови было очень много" - Плафон от светильника упал на голову 6-летнему воспитаннику ДЮСШ Костанайского района во время тренировки
"Крови было очень много" - Плафон от светильника упал на голову 6-летнему воспитаннику ДЮСШ Костанайского района во время тренировки
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