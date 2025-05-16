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≡ Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51743
Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
Отправлено: 16.05.25 - 11:37
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Казахстанские водители скоро смогут выбирать госномера с любой комбинацией цифр и букв. В проекте нового Налогового кодекса предусмотрены пошлины за их выдачу и изготовление. Поправки, предполагающие их введение, были одобрены Мажилисом в апреле этого года и сейчас рассматриваются сенаторами.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
867
Re: Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
Отправлено: 16.05.25 - 11:37
#1
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Многие не против по понтоваться, но зачем гос-ву разжигать среди население зависть друг к другу, одновременно страсть к бездумной трате денег! Хорошо, если конечно дармовые деньги или украденные или полученные за взятки, то есть легализуются на хотелки! Это сигнал для правоохранителей: Откуда деньги и какой способ их получения? Вот вам пример потребительского отношения к понтам, и гос-во в этом активно помогает, чтобы население друг перед другом возвысилось и создавало социальную напряженность! При этом зарплата у многих не позволяет шиковать и хвалиться перед другими и заставляет основную массу населения ненавидеть даже тех, кто повесил на свое авто "красивые номера"! Многим иждивенцам или дармоедам гос-во ежемесячно выдает зарплату за то, что занимает рабочее место и он конечно понимает, что совершить коррупционное преступление для него просто легко, если его окружают единомышленники, и при этом можно откупиться средствами, не заработанные "потом" или получить наказание, не связанное с лишением свободы! С этими ясно, он получает деньги, ничего не делая, или за те же дармовые деньги делает, но во вред обществу, семье и т.п. Тем самым, гос-во само разрушает веру населения в Справедливость, которое должно основываться только на Конституции, Законе, для реализации Порядка в стране! Пока этого нет, будущее только снится!Остаются только создание неприязни, недоверия, бездеятельность, показуха, нарушение законов, показное бахвальство, создание иждивенчества, дармоедства, потому что никто толком не работает, одни праздники, отсутствие экспорта, везде торговля чужими товарами, уклонение от уплаты налогов, безответственность, халатность, саботаж, отсутствие реального наказания за содеянное вплоть до смертной казни!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44720
Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
Отправлено: 16.05.25 - 11:50
#2
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111.
Красота..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44720
Re: Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
Отправлено: 16.05.25 - 11:52
#3
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Блин, бесплатно был 202, когда переоформлял, думал чтоб не выделяться, взял другой обычный, теперь что то свербит во мне..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7569
Re: Опубликованы новые цены на “красивые“ госномера: список
Отправлено: 16.05.25 - 12:31
#4
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Правильно все сделано,ибо раньше эти взносы оседали в кармане руководства данных структур,а сейчас можно носом ткнуть налоговиков,вон где собака зарыта,а вы все трясете кошельки у нищебродов
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