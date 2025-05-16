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≡ Мефедрон на даче - Костанайца задержали за хранение наркотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51743
Мефедрон на даче - Костанайца задержали за хранение наркотиков
Отправлено: 16.05.25 - 12:09
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Более килограмма наркотиков полицейские нашли во время обыска у 35-летнего местного жителя. Мужчина хранил около 2 тыс. доз мефедрона в доме, машине и на дачном участке. Наркотики предназначались для продажи.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
867
Re: Мефедрон на даче - Костанайца задержали за хранение...
Отправлено: 16.05.25 - 12:09
#1
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Все сейчас заняты "рубкой" денег, которые не пахнут! Молодцы опера! Так держать!
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