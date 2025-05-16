Отправлено: - 11:58

Во время тренировки в ДЮСШ Костанайского района в Тобыле на 6-летнего Арлана Исмагулова упал плафон от потолочного светильника - другой ребенок сильно ударил мяч, и тот попал в светильник. В результате плафон рассек кожу на голове ребенка и Арлан был срочно доставлен в больницу, где ему наложили швы. Сейчас он продолжает лечение.