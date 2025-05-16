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≡ "Крови было очень много" - Плафон от светильника упал на голову 6-летнему воспитаннику ДЮСШ Костанайского района во время тренировки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51743
"Крови было очень много" - Плафон от светильника упал на голову 6-летнему воспитаннику ДЮСШ Костанайского района во время тренировки
Отправлено: 16.05.25 - 11:58
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Во время тренировки в ДЮСШ Костанайского района в Тобыле на 6-летнего Арлана Исмагулова упал плафон от потолочного светильника - другой ребенок сильно ударил мяч, и тот попал в светильник. В результате плафон рассек кожу на голове ребенка и Арлан был срочно доставлен в больницу, где ему наложили швы. Сейчас он продолжает лечение.
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A
§ Aza10region
(Пользователи)
Регистрация:
16.05.25
Сообщений:
1
Re: "Крови было очень много" - Плафон от светильника...
Отправлено: 16.05.25 - 11:58
#1
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Не мы не я не они
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