Отправлено: - 09:20

saba:

Увлекшись сделками Трамп потихоньку сдает позиции "мирового жандарма" и лидера свободного мира! Европа начинает свою игру и только призывает США присоединиться к ним, а не возглавить!

[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2025 - 10:30]

Цитата:Не соглашусь, отдельные эксперты говорят, что в 2026 году глобалисты управляемые транснациональными корпорациями, якобы намерены свергнуть Д.Трампа или вмешаются в промежуточные выборы в Конгресс. На мой взгляд, всё это принадлежит к области политической спекуляции и к конспирологическим взглядам, значит кому-то выгодны такие вбросы.Д.Трампу некуда спешить и никуда он не собирается уходить, согласно законодательству США он будет президентом до января 2029 года. В этом случае его свержение возможно только через импичмент (что крайне маловероятно без контроля демократов и в Сенате, и в Палате представителей) или в случае утраты дееспособности. Вмешательство транснациональных корпораций в американскую политику действительно имеет место через лоббизм, финансирование кампаний и влияние на информационную среду. Однако утверждать, что они способны физически или силовым путём свергнуть президента это преувеличение, не имеющее под собой доказательной базы.