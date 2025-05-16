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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44715
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 00:31
Цитата:
Мне не важен процесс политиков..
Мне важно видеть как вы славяне давите друг друга и этому конца и края нет..
Ладно бы вы не жили друг с другом, как например мусульмане КЗ с Палестинцами, а то же ведь жили в одной стране и как начали ненавидеть друг друга..
И на это нужно смотреть, как вы хотите уничтожить друг друга, называя себя с ними когда то БРАТСКИМИ народами..
Это стоит того..
[Исправлено: 111, 16.05.2025 - 01:34]
maxsaf:
ты и дальше можешь упиваться процессом.
ты и дальше можешь упиваться процессом.
Мне не важен процесс политиков..
Мне важно видеть как вы славяне давите друг друга и этому конца и края нет..
Ладно бы вы не жили друг с другом, как например мусульмане КЗ с Палестинцами, а то же ведь жили в одной стране и как начали ненавидеть друг друга..
И на это нужно смотреть, как вы хотите уничтожить друг друга, называя себя с ними когда то БРАТСКИМИ народами..
Это стоит того..
[Исправлено: 111, 16.05.2025 - 01:34]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44715
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 00:41
И потому практически все за Войну и бойню славян друг с другом, что вы канадцы, что немцы и наш пользователь Эль пачино, которые травят русские народности, а они русские, друг на друга.
На это смотреть просто Наслаждение, как вы упиваетесь смертями русских, славян..
Ну а мы русские с КЗ просто вам подыгрываем, кто то обещает 4 года вступит на СВО, кто то возомнив себя политологом, говорит что русские должны уничтожить русских, кто то просто ржет над славянами, которые готовы резать друг друга ради Путина или его власти..
Эх вы, Герои..
На это смотреть просто Наслаждение, как вы упиваетесь смертями русских, славян..
Ну а мы русские с КЗ просто вам подыгрываем, кто то обещает 4 года вступит на СВО, кто то возомнив себя политологом, говорит что русские должны уничтожить русских, кто то просто ржет над славянами, которые готовы резать друг друга ради Путина или его власти..
Эх вы, Герои..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 06:12
Увлекшись сделками Трамп потихоньку сдает позиции "мирового жандарма" и лидера свободного мира! Европа начинает свою игру и только призывает США присоединиться к ним, а не возглавить!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 06:18
Ну а в России потихонечку начинают скатываться к тем же действиям , что и в Германии в 30 е годы прошлого века! Репрессии против инакомыслия уже давно в ходу, а теперь книги уничтожать начали. В СК РФ возбудили дело против крупнейшего издательства России " Эксмо"! Обвинили в пропаганде ЛГБТ и заставляют уничтожать тиражи некоторых современных книг! Я не знаю этих книг, возможно что-то там и есть про геев и лесбиянок, но уничтожали книги только самые жестокие тираны в истории человечества!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 06:20
Культура всегда признавало инакомыслие, а тирания жестоко преследовало её!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 09:00
Цитата:
Зачем смеяться? Да, открыт к любому механизму... Марко Рубио так сказал, процитирую ещё раз: Президент США Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине. "Он хочет, чтобы конфликт закончился, он открыт к любому механизму, который приведет к миру". Вашингтон желает видеть прогресс в рамках переговорного процесса и открыт к конструктивному диалогу. США готовы к тому, чтобы "быть полезными" в урегулировании на Украине..
А, чё, говоря метафорически Д.Трамп не сидит же в бункере, а в настоящее время с визитами посещает страны Ближнего Востока, заключает взаимовыгодные сделки и договора во благо Америки .
Skeptic:
Можно подробнее? Где смеяться?
Можно подробнее? Где смеяться?
Зачем смеяться? Да, открыт к любому механизму... Марко Рубио так сказал, процитирую ещё раз: Президент США Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине. "Он хочет, чтобы конфликт закончился, он открыт к любому механизму, который приведет к миру". Вашингтон желает видеть прогресс в рамках переговорного процесса и открыт к конструктивному диалогу. США готовы к тому, чтобы "быть полезными" в урегулировании на Украине..
А, чё, говоря метафорически Д.Трамп не сидит же в бункере, а в настоящее время с визитами посещает страны Ближнего Востока, заключает взаимовыгодные сделки и договора во благо Америки .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 09:20
Цитата:
Не соглашусь, отдельные эксперты говорят, что в 2026 году глобалисты управляемые транснациональными корпорациями, якобы намерены свергнуть Д.Трампа или вмешаются в промежуточные выборы в Конгресс. На мой взгляд, всё это принадлежит к области политической спекуляции и к конспирологическим взглядам, значит кому-то выгодны такие вбросы.
Д.Трампу некуда спешить и никуда он не собирается уходить, согласно законодательству США он будет президентом до января 2029 года. В этом случае его свержение возможно только через импичмент (что крайне маловероятно без контроля демократов и в Сенате, и в Палате представителей) или в случае утраты дееспособности. Вмешательство транснациональных корпораций в американскую политику действительно имеет место через лоббизм, финансирование кампаний и влияние на информационную среду. Однако утверждать, что они способны физически или силовым путём свергнуть президента это преувеличение, не имеющее под собой доказательной базы.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2025 - 10:30]
saba:
Увлекшись сделками Трамп потихоньку сдает позиции "мирового жандарма" и лидера свободного мира! Европа начинает свою игру и только призывает США присоединиться к ним, а не возглавить!
Увлекшись сделками Трамп потихоньку сдает позиции "мирового жандарма" и лидера свободного мира! Европа начинает свою игру и только призывает США присоединиться к ним, а не возглавить!
Не соглашусь, отдельные эксперты говорят, что в 2026 году глобалисты управляемые транснациональными корпорациями, якобы намерены свергнуть Д.Трампа или вмешаются в промежуточные выборы в Конгресс. На мой взгляд, всё это принадлежит к области политической спекуляции и к конспирологическим взглядам, значит кому-то выгодны такие вбросы.
Д.Трампу некуда спешить и никуда он не собирается уходить, согласно законодательству США он будет президентом до января 2029 года. В этом случае его свержение возможно только через импичмент (что крайне маловероятно без контроля демократов и в Сенате, и в Палате представителей) или в случае утраты дееспособности. Вмешательство транснациональных корпораций в американскую политику действительно имеет место через лоббизм, финансирование кампаний и влияние на информационную среду. Однако утверждать, что они способны физически или силовым путём свергнуть президента это преувеличение, не имеющее под собой доказательной базы.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2025 - 10:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.05.25 - 09:27
Д.Трамп не так глуп, как кажется, он действует поэтапно, расставил своих людей в сферах дипломатии, госдепе, разведке и.т.д. Конечно сталкивается с сопротивлениями со стороны Конгресса, госаппарата, но, есть у него команда которая должно эффективно работать и он к ним наверняка прислушивается. От Европы он не отказался и не законопатил окна, а сказал им повышать расходы на оборону до 5% ВВП, что и делают первые.
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