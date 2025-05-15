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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:34
Цитата:
Ну какой ответ то?
Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки.
Отступили, теряя тысячи бойцов.
А тут страна с современным вооружением и это не старинных Хаймарсы..
YESNO:
ответ прилетит и к ним .
ответ прилетит и к ним .
Ну какой ответ то?
Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки.
Отступили, теряя тысячи бойцов.
А тут страна с современным вооружением и это не старинных Хаймарсы..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:41
Ну какой ответ то?Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки.
если задаешь такие вопросы за 3 класс вторую четверть то не шаришь просто
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил поймешь и про Киев .
если задаешь такие вопросы за 3 класс вторую четверть то не шаришь просто
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил поймешь и про Киев .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:52
Цитата:
Финны умеют воевать и хорошо жить. Они же ранее в составе Российской империи были, Советы их отпустили в 1918 году, затем попозже напали на них, о войне между СССР с Финляндией 1939-1940 годы речь. Сейчас в Финляндии граждане живут хорошо, образование, медицина на мировом уровне. Время летит, тут на форуме отдельным "грамотеям более 7 лет тому назад говорил, процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:
Kairat stayer: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
Подробнее здесь:
YESNO:
потихоньку готовятся .
немцы начинают созревать .
Финляндия скулить начинает - базы под боком российские .
потихоньку готовятся .
немцы начинают созревать .
Финляндия скулить начинает - базы под боком российские .
Финны умеют воевать и хорошо жить. Они же ранее в составе Российской империи были, Советы их отпустили в 1918 году, затем попозже напали на них, о войне между СССР с Финляндией 1939-1940 годы речь. Сейчас в Финляндии граждане живут хорошо, образование, медицина на мировом уровне. Время летит, тут на форуме отдельным "грамотеям более 7 лет тому назад говорил, процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:
Kairat stayer: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
Подробнее здесь:
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:52
Цитата:
Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!
Kairat stayer:
Мир - нужен Д.Трампу,
Мир - нужен Д.Трампу,
Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:53
Цитата:
Потому что там было 28 панфиловцев, все это знают.
-Велика Россия, а отступать некуда..
[Исправлено: 111, 15.05.2025 - 19:53]
YESNO:
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил
Потому что там было 28 панфиловцев, все это знают.
-Велика Россия, а отступать некуда..
[Исправлено: 111, 15.05.2025 - 19:53]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:54
Цитата:
Предлагали ему сделки, договора, через спец. представителя Стива Уиткоффа, не повёлся и не поведётся .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.05.2025 - 19:57]
saba:
Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!
Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!
Предлагали ему сделки, договора, через спец. представителя Стива Уиткоффа, не повёлся и не поведётся .
[Исправлено: Kairat stayer, 15.05.2025 - 19:57]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 19:02
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 20:00
Цитата:
Можно подробнее? Где смеяться?
Kairat stayer:
Президент США Дональд Трамп открыт к любому механизму
Президент США Дональд Трамп открыт к любому механизму
Можно подробнее? Где смеяться?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 20:10
Цитата:
А что тут не понятного? Сначала этот клоун заявлял, что он поедет на переговоры, если туда приедет Путин.
Потом с таком же апломбом заявил, что "раз я туда не приехал, то и Путину там делать нечего".
Всё предельно "логично".
...
[Исправлено: Skeptic, 15.05.2025 - 21:11]
saba:
Кто нибудь,что нибудь понял?
Кто нибудь,что нибудь понял?
А что тут не понятного? Сначала этот клоун заявлял, что он поедет на переговоры, если туда приедет Путин.
Потом с таком же апломбом заявил, что "раз я туда не приехал, то и Путину там делать нечего".
Всё предельно "логично".
...
[Исправлено: Skeptic, 15.05.2025 - 21:11]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 20:15
Цитата:
Не "когда", а если.
Если Россию вынудят это сделать. А её очень трудно вывести из равновесия.
Хотя Европа прилагает к этому очень много усилий.
YESNO:
когда начнутся боевые действия
когда начнутся боевые действия
Не "когда", а если.
Если Россию вынудят это сделать. А её очень трудно вывести из равновесия.
Хотя Европа прилагает к этому очень много усилий.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 20:22
Цитата:
внимательнее следите за ходом событий .
уже давно все решено .
Skeptic:
Не "когда", а если.
Не "когда", а если.
внимательнее следите за ходом событий .
уже давно все решено .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 20:57
Цитата:
В третьей мировой не будет победителей. Никого не останется.
YESNO:
вообщем в очередной 3 мировой войне выиграют снова американцы ( это не флаг поставить это другое ) .
вообщем в очередной 3 мировой войне выиграют снова американцы ( это не флаг поставить это другое ) .
В третьей мировой не будет победителей. Никого не останется.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 21:00
Цитата:
А Путин вообще не приехал с ним разговаривать
Ну и где тут унижение?
111:
Я - здесь.. Звучит как Я-Легенда Прикольно, как он унижает Путина..
Я - здесь.. Звучит как Я-Легенда Прикольно, как он унижает Путина..
А Путин вообще не приехал с ним разговаривать
Ну и где тут унижение?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 23:50
Цитата:
Да, сидит, в берлоге своей и разговаривает через Мединского, как в 2022м, когда тот отлучался и каждые пять минут звонил ему.
Получается вел ПРЯМЫЕ переговоры, как и тут?Какая разница приехал, не приехал, он ведет ПРЯМЫЕ переговоры с тем, кого обозвали наркоманом конченным..
maxsaf:
А Путин вообще не приехал с ним разговаривать
А Путин вообще не приехал с ним разговаривать
Да, сидит, в берлоге своей и разговаривает через Мединского, как в 2022м, когда тот отлучался и каждые пять минут звонил ему.
Получается вел ПРЯМЫЕ переговоры, как и тут?Какая разница приехал, не приехал, он ведет ПРЯМЫЕ переговоры с тем, кого обозвали наркоманом конченным..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 23:58
Цитата:
Точнее создаёт видимость, без результата, а ты и дальше можешь упиваться процессом.
111:
он ведет ПРЯМЫЕ переговоры с тем, кого обозвали наркоманом конченным.
он ведет ПРЯМЫЕ переговоры с тем, кого обозвали наркоманом конченным.
Точнее создаёт видимость, без результата, а ты и дальше можешь упиваться процессом.
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