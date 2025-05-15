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≡ В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51738
В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане
Отправлено: 15.05.25 - 17:37
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Идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, обсуждение касается исключительно самокатов - о введении идентификационных номеров для велосипедов речь не идет.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1301
Re: В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане
Отправлено: 15.05.25 - 17:37
#1
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А запрет на "бросить где попало" планируется? Надоело эти голубые железяки обходить. Аналогично -штраф за брошенный на тротуаре самокат будет?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7567
Re: В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане
Отправлено: 15.05.25 - 18:50
#2
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Прямая работа участковых,они должны выявлять самокатчиков и вести с ними профилактическую беседу. Последние жолды быть предупреждены об ответствености и соблюдении требовании закона. Однако в этом направлении работа не ведется,например у моих знакомых и соседей все виды двухколесного транспорта. Никто не заморачивается ни с регистрацией или получением прав
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