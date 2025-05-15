Re: В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане

Отправлено: - 18:50

Прямая работа участковых,они должны выявлять самокатчиков и вести с ними профилактическую беседу. Последние жолды быть предупреждены об ответствености и соблюдении требовании закона. Однако в этом направлении работа не ведется,например у моих знакомых и соседей все виды двухколесного транспорта. Никто не заморачивается ни с регистрацией или получением прав