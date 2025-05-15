НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Определяют вес и длину тела» - Окот сайгаков начался в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51738
«Определяют вес и длину тела» - Окот сайгаков начался в Костанайской области
Отправлено: 15.05.25 - 18:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинг рождения маленьких сайгачат ведут специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Три полевые группы работают в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, охватывая все три популяции сайгака.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Re: «Определяют вес и длину тела» - Окот сайгаков начался в...
Отправлено: 15.05.25 - 18:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я их уже увижу на прилавке?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7567
Re: «Определяют вес и длину тела» - Окот сайгаков начался в...
Отправлено: 15.05.25 - 18:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замеры проводят в первый день рождения
Мамочки могут не признать своих же детишек ,после контакта последних с замерщиками, надеюсь не многих сайгачат коснулась сия процедура
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 114, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 114
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS