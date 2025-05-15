Ну какой ответ то? Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки. Отступили, теряя тысячи бойцов. А тут страна с современным вооружением и это не старинных Хаймарсы..
YESNO: потихоньку готовятся . немцы начинают созревать . Финляндия скулить начинает - базы под боком российские .
Финны умеют воевать и хорошо жить. Они же ранее в составе Российской империи были, Советы их отпустили в 1918 году, затем попозже напали на них, о войне между СССР с Финляндией 1939-1940 годы речь. Сейчас в Финляндии граждане живут хорошо, образование, медицина на мировом уровне. Время летит, тут на форуме отдельным "грамотеям более 7 лет тому назад говорил, процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:
Kairat stayer: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
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