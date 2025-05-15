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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:34
#6421
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Цитата:
YESNO:
ответ прилетит и к ним .

Ну какой ответ то?
Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки.
Отступили, теряя тысячи бойцов.
А тут страна с современным вооружением и это не старинных Хаймарсы..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:41
#6422
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Ну какой ответ то?Россия не могла взять Гостомель, когда у хохлов были только Джевелины и 64 танки.

если задаешь такие вопросы за 3 класс вторую четверть то не шаришь просто
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил поймешь и про Киев .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:52
#6423
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Цитата:
YESNO:
потихоньку готовятся .
немцы начинают созревать .
Финляндия скулить начинает - базы под боком российские .


Финны умеют воевать и хорошо жить. Они же ранее в составе Российской империи были, Советы их отпустили в 1918 году, затем попозже напали на них, о войне между СССР с Финляндией 1939-1940 годы речь. Сейчас в Финляндии граждане живут хорошо, образование, медицина на мировом уровне. Время летит, тут на форуме отдельным "грамотеям более 7 лет тому назад говорил, процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:

Kairat stayer: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7854
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:52
#6424
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Цитата:
Kairat stayer:
Мир - нужен Д.Трампу,

Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:53
#6425
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Цитата:
YESNO:
когда поймешь почему Гитлер Москву не захватил

Потому что там было 28 панфиловцев, все это знают.
-Велика Россия, а отступать некуда..

[Исправлено: 111, 15.05.2025 - 19:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:54
#6426
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Цитата:
saba:
Что нужно будет Трампу завтра этого даже он сам сегодня не знает ! Если его похвалить хорошенько и пообещать большую сделку, он быстренько переобуется!


Предлагали ему сделки, договора, через спец. представителя Стива Уиткоффа, не повёлся и не поведётся :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 15.05.2025 - 19:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 19:02
#6427
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Я - здесь..
Звучит как Я-Легенда
Прикольно, как он унижает Путина..

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