Отправлено: - 18:02

saba:

Я думал поехать, но я знал, что если я не поеду, то и он (Путин) не приедет! Трамп. Кто нибудь,что нибудь понял?

Цитата:Конечно, все предельно ясно:1) с Зеленским Путин разговаривать не будет принципиально.2) до перемирия - как до китайской Пасхи.3) создали вид, типа идут переговоры, а сами дальше будут двигаться к цели (РФ в Украине)