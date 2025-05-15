НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 428 из 429«1...426427428429»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:02
#6406
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я думал поехать, но я знал, что если я не поеду, то и он (Путин) не приедет! Трамп. Кто нибудь,что нибудь понял?

Конечно, все предельно ясно:

1) с Зеленским Путин разговаривать не будет принципиально.
2) до перемирия - как до китайской Пасхи.
3) создали вид, типа идут переговоры, а сами дальше будут двигаться к цели (РФ в Украине)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:09
#6407
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
принципиально. 2) до перемирия - как до китайской Пасхи.


И это просто прекрасно!
Ойропа пока не готова, и пока она милитаризируется, попутно изгоняя мигрантов от сэбэ , Украина должна воевать, высасывая все соки путинской России и не важно каким способом.
И то более правильно.
Пусть докажут на поле боя, кто из них круче, это справедливей.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:13
#6408
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мораль сего примера понимаешь?

Не, не понимаю. Тут нет ни языковой проблемы, ни национальной. Скучный пример. Ты лучше сочини историю про смешанную школу, где националистически настроенные ребята казахи стали пиз...ть своих одноклассников русскоязычных, просто за то, что их школа двуязычная. И к ним на помощь вся русская школа из соседнего района подтянулась. Что-то в таком духе придумай, а я почитаю твой второй вариант, может он поинтереснее будет. Сказочник Абайка :lol:

На всякий случай поясняю: мы обсуждаем сказки Абайки, все события вымышлены, а совпадения случайны.

[Исправлено: maxsaf, 15.05.2025 - 19:14]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:14
#6409
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Соглашение предусматривает поставку Qatar Airways до 210 широкофюзеляжных самолетов, в Boeing назвали заказ «большой честью».


Отличная сделка, в настоящее время Boeing и Airbus самые лучшие и безопасные самолёты в мире. Вчера была информация, о том что Д.Трампу Катар отдельно планирует подарить самолет Boeing-747-8, миротворец хочет передать ВВС США.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:15
#6410
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечают, что Китай отменил запрет на приобретение самолётов Boeing, действовавший с середины апреля 2025 года. Ограничение было введено в ответ на повышение США пошлин на китайские товары до 145%. На этой неделе китайские авиакомпании получили уведомление о возможности возобновления поставок американских самолётов, однако точные сроки доставки остаются неопределёнными.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:16
#6411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Запад демонстрирует стремление к миру, но готовится к люб

Западу, Ойропе то есть, мир пока что не нужен мир и это озвучил глава немецкой разведки, а так же прибалтика поддержала и еще некоторые Члены.
Они как могут отодвигают мир подальше, к 30му году..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:20
#6412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потихоньку готовятся .
немцы начинают созревать .
Финляндия скулить начинает - базы под боком российские .
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:22
#6413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Западу, Ойропе то есть, мир пока что не нужен мир и это озвучил глава немецкой разведки, а так же прибалтика поддержала и еще некоторые Члены. Они как могут отодвигают мир подальше, к 30му году..


Мир - нужен Д.Трампу, да, немецкая разведка отмечает, что нужно время чтобы подготовится к сражению с Россией. Выше в видео генсек НАТО не скрывает это, открыто говорит, что угроза со стороны РФ существует.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:25
#6414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Финляндия скулить начинает - базы под боком российские

Им их базы по барабану от слова совсем.
Это не хохлы со своими Буками или танками Т-64
Хорошее вооружение сносит вмиг такие базы

[Исправлено: 111, 15.05.2025 - 19:26]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:25
#6415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дональд Трамп заявил, что ему безразличен состав российской делегации и он никак не разочарован её низким уровнем, поскольку решать вопросы будет он и Путин во время личной встречи «Я ни в чём не разочарован.

С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации.

Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял.

Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать.

Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи.

А встречаться придётся — потому что слишком много людей погибает», - сказал Трамп.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:26
#6416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

читать нужно о чем пишет Финляндия
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:29
#6417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообщем в очередной 3 мировой войне выиграют снова американцы ( это не флаг поставить это другое ) .
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:30
#6418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, зря ранее Д.А.Медведев, А.В.Гурулёв и Скептик европейцев пугали, теперь всё, готовятся последние. :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:31
#6419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
читать нужно о чем пишет Финляндия

Это игра слов.
Просто просят больше военного бюджета и особенно американских технологических военных систем

[Исправлено: 111, 15.05.2025 - 19:32]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1632
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 18:31
#6420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее вооружение сносит вмиг такие базы

дело скорее в другом . они понимают что когда начнутся боевые действия в Калининграде ответ прилетит и к ним .
Профайл
Страница 428 из 429«1...426427428429»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS