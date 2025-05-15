принципиально. 2) до перемирия - как до китайской Пасхи.
И это просто прекрасно! Ойропа пока не готова, и пока она милитаризируется, попутно изгоняя мигрантов от сэбэ , Украина должна воевать, высасывая все соки путинской России и не важно каким способом. И то более правильно. Пусть докажут на поле боя, кто из них круче, это справедливей.
Не, не понимаю. Тут нет ни языковой проблемы, ни национальной. Скучный пример. Ты лучше сочини историю про смешанную школу, где националистически настроенные ребята казахи стали пиз...ть своих одноклассников русскоязычных, просто за то, что их школа двуязычная. И к ним на помощь вся русская школа из соседнего района подтянулась. Что-то в таком духе придумай, а я почитаю твой второй вариант, может он поинтереснее будет. Сказочник Абайка
На всякий случай поясняю: мы обсуждаем сказки Абайки, все события вымышлены, а совпадения случайны.
YESNO: Соглашение предусматривает поставку Qatar Airways до 210 широкофюзеляжных самолетов, в Boeing назвали заказ «большой честью».
Отличная сделка, в настоящее время Boeing и Airbus самые лучшие и безопасные самолёты в мире. Вчера была информация, о том что Д.Трампу Катар отдельно планирует подарить самолет Boeing-747-8, миротворец хочет передать ВВС США.
Отмечают, что Китай отменил запрет на приобретение самолётов Boeing, действовавший с середины апреля 2025 года. Ограничение было введено в ответ на повышение США пошлин на китайские товары до 145%. На этой неделе китайские авиакомпании получили уведомление о возможности возобновления поставок американских самолётов, однако точные сроки доставки остаются неопределёнными.
111: Западу, Ойропе то есть, мир пока что не нужен мир и это озвучил глава немецкой разведки, а так же прибалтика поддержала и еще некоторые Члены. Они как могут отодвигают мир подальше, к 30му году..
Мир - нужен Д.Трампу, да, немецкая разведка отмечает, что нужно время чтобы подготовится к сражению с Россией. Выше в видео генсек НАТО не скрывает это, открыто говорит, что угроза со стороны РФ существует.
Дональд Трамп заявил, что ему безразличен состав российской делегации и он никак не разочарован её низким уровнем, поскольку решать вопросы будет он и Путин во время личной встречи «Я ни в чём не разочарован.
С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации.
Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял.
Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать.
Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи.
А встречаться придётся — потому что слишком много людей погибает», - сказал Трамп.
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