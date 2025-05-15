НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Традиции, игры и денежные призы – Еще одна «Ночь в музее» пройдет в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51736
Традиции, игры и денежные призы – Еще одна «Ночь в музее» пройдет в Костанае
Отправлено: 15.05.25 - 13:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторую вечернюю программу, которая продлится до 23.00, организует Костанайский областной мемориальный музей И. Алтынсарина. Таким образом, в пятницу, 16 мая, одновременно в областном центре пройдут две «Ночи в музее».
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44702
Re: Традиции, игры и денежные призы – Еще одна «Ночь в музее»...
Отправлено: 15.05.25 - 13:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прикольно.
Наш из глины сделал чашку, кошка разбила блин, придется наверно еще пойти и делать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS