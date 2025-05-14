Я и этого не знаю. Но только по одним надписям на картинке вижу, что он чушь говорит. Даже смотреть не стал. Россию столетиями хоронят. А она как стояла, так и стоит. Чаще на похороны своих могильщиков ходит.
Skeptic: Я и этого не знаю. Но только по одним надписям на картинке вижу, что он чушь говорит. Даже смотреть не стал. Россию столетиями хоронят. А она как стояла, так и стоит. Чаще на похороны своих могильщиков ходит.
СССР тоже стоял, посильнее России был. Тоже сказочники говорили: Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз! Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Партия Ленина - сила народная Нас к торжеству коммунизма ведёт!
Я так понимаю, г-н Скептик по заголовкам судит о достоверности информации! Я бывает попадаю на заголовки типа" пришла скорбная весть" или "весь Казахстан гудит", читаешь, потом плюешься очень! Хотя я скорее всего неправ! Г-н Скептик смотрит, если заголовки соответствуют его точке зрения, тогда читает, если нет, какой смысл читать, всё равно враньё если не по моему! А я то бестолковый, постоянно разные мнения смотрю,зачем спрашивается?
Точно так же наверное г-н Путин как то раз сказал подчиненным:" Вы мне дайте достоверную информацию как русские люди в Киеве,Одессе,Харькове с нетерпением ждут нас"! Ну те и постарались раз царь просит, не думали же, что он поверит и войска двинет!
maxsaf: А чё, Украина уже в Евросоюзе и в НАТО, и всем бесплатно кружевные труселя выдали? И пол-страны по окрестностям не разбежалось? И долгов на три поколения у них нет? И земли все на месте, да
Представь на примере Школьный класс Где есть здоровый толстый слабоумный бугай котрый кидается на всех с кулаками и матами если кто-то ему перечит ставя из себя авторитета. При этом он фанатично топит за свой класс И тут маленький мальчик говорит. Фигня ты на постном масле и авторитет твой фигня а я скоро перееду в другой район в другую школу и клал я на твой класс
Бугай достает нож и лезет в драку Весь класс сочувственно понимает что мелкому кердык Но нет, мелкий хватается за стул и бац бац бац избивает бугая Приходит инспектор по делам несовершеннолетних рыжая старая тетка и раскидывает детей
Бугая в лагерь за попытку убийства, причем он со сломаной ногой и выбитым глазом А мелкого мальчонку до окончания расследования оставляют в этой школе причем ему руку ампутировали от порезов Весь класс в шоке но теперь они знают что таким бугаям можно противостоять и если с зоны вернётся этот его уже никто боятся не будет
Посмеялся Путин над ожиданиями мира во всём мире, отправил на переговоры придворного историка Мединского! Вот теперь будем посмотреть, как говорит наш друг Кайрат, действительно Трамп такой крутой или только воздух сотрясать умеет!!!
Друзья, всем желаю доброго утра, прекрасного дня, мира, радости, добра и хорошего настроения!
Цитата:
saba: Посмеялся Путин над ожиданиями мира во всём мире, отправил на переговоры придворного историка Мединского! Вот теперь будем посмотреть, как говорит наш друг Кайрат, действительно Трамп такой крутой или только воздух сотрясать умеет!!!
На мой взгляд, из сегодняшней встречи ожидать позитивных новостей не стоит. Д.Трамп находится с визитом в странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ) заключает с ними договора. С.Уиткофф и М.Рубио в Стамбул прибудут завтра 16 мая.
Главная задача Д.Трампа - достигнут мира на планете Земля. Подвижки незначительные с его стороны есть, Пентагон занимается подготовкой военных лётчиков F-16, выделяется странам которые оказались в экстремальных ситуациях, в том числе Украине 1 миллиард 200 миллионов долларов, дал разрешение Израилю и Германии передать по одному Патриоту. Скорее всего конфликтующие стороны не договорятся, США как ранее грозились, введут дополнительные санкции: Касающийся Банковского сектора, теневого флота и в отношении третьих стран которые торгуют с Россией. Вчера была информация, о том что послы стран ЕС утвердили в среду 17-й пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Отдельно также одобрены санкции в отношении российских лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, так называемых гибридных операциях и нарушении режима нераспространения химического оружия. Окончательно одобрить санкции должны главы МИД стран ЕС 20 мая. Будем далее наблюдать за развитием событий.
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