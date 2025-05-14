Отправлено: - 08:13

maxsaf:

А чё, Украина уже в Евросоюзе и в НАТО, и всем бесплатно кружевные труселя выдали? И пол-страны по окрестностям не разбежалось? И долгов на три поколения у них нет? И земли все на месте, да

Цитата:Представь на примереШкольный классГде есть здоровый толстый слабоумный бугай котрый кидается на всех с кулаками и матами если кто-то ему перечит ставя из себя авторитета. При этом он фанатично топит за свой классИ тут маленький мальчик говорит. Фигня ты на постном масле и авторитет твой фигня а я скоро перееду в другой район в другую школу и клал я на твой классБугай достает нож и лезет в дракуВесь класс сочувственно понимает что мелкому кердыкНо нет, мелкий хватается за стул и бац бац бац избивает бугаяПриходит инспектор по делам несовершеннолетних рыжая старая тетка и раскидывает детейБугая в лагерь за попытку убийства, причем он со сломаной ногой и выбитым глазомА мелкого мальчонку до окончания расследования оставляют в этой школе причем ему руку ампутировали от порезовВесь класс в шоке но теперь они знают что таким бугаям можно противостоять и если с зоны вернётся этот его уже никто боятся не будетМораль сего примера понимаешь?