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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 20:27
#6376
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Цитата:
Добринцофф:
связь самая простая,называется у соседа в глазу соринку вижу а,у себя бревно не замечаю.

а где я писал про картошку в Казахстане ?
что она есть и своя и тд и тп ? я и так все знаю что здесь у нас происходит .
а почему про самолёт тогда не написали .
а это уже обидно да ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 20:33
#6377
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Цитата:
YESNO:
напишите что и в Африке голод раз с логикой проблемы

Зачем нам Африка ,когда в Казахстане
картофель по 1300тнг
Давайте про это поговорим.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 20:36
#6378
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Цитата:
maxsaf:
Надо было в правильную очередь становиться, в платную, за 1 МРП, как на таможне


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 20:37
#6379
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Цитата:
Kairat stayer:
Максим Калашников

:-) Я и этого не знаю. Но только по одним надписям на картинке вижу, что он чушь говорит. Даже смотреть не стал.
Россию столетиями хоронят. А она как стояла, так и стоит. Чаще на похороны своих могильщиков ходит.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 20:42
#6380
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Цитата:
Skeptic:
Я и этого не знаю. Но только по одним надписям на картинке вижу, что он чушь говорит. Даже смотреть не стал. Россию столетиями хоронят. А она как стояла, так и стоит. Чаще на похороны своих могильщиков ходит.


СССР тоже стоял, посильнее России был. Тоже сказочники говорили: Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз! Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Партия Ленина - сила народная Нас к торжеству коммунизма ведёт! :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 21:28
#6381
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Цитата:
Kairat stayer:

Я так понимаю, г-н Скептик по заголовкам судит о достоверности информации! Я бывает попадаю на заголовки типа" пришла скорбная весть" или "весь Казахстан гудит", читаешь, потом плюешься очень!
Хотя я скорее всего неправ! Г-н Скептик смотрит, если заголовки соответствуют его точке зрения, тогда читает, если нет, какой смысл читать, всё равно враньё если не по моему!
А я то бестолковый, постоянно разные мнения смотрю,зачем спрашивается?

[Исправлено: saba, 14.05.2025 - 22:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 21:41
#6382
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Точно так же наверное г-н Путин как то раз сказал подчиненным:" Вы мне дайте достоверную информацию как русские люди в Киеве,Одессе,Харькове с нетерпением ждут нас"! Ну те и постарались раз царь просит, не думали же, что он поверит и войска двинет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27669
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 22:40
#6383
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Цитата:
saba:
Путин как то раз сказал подчиненным:" Вы мне дайте достоверную информацию как русские люди в Киеве,Одессе,Харькове с нетерпением ждут нас"

А про Кустанай он ниче не спрашивал? :lol: за Марика переживаю :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 23:57
#6384
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Цитата:
Kairat stayer:

Даже самые Супер Зет патриоты, уже ржут от СВО..
Чего не ж нам , русским по духу и защитникам его..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 08:13
#6385
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Цитата:
maxsaf:
А чё, Украина уже в Евросоюзе и в НАТО, и всем бесплатно кружевные труселя выдали? И пол-страны по окрестностям не разбежалось? И долгов на три поколения у них нет? И земли все на месте, да


Представь на примере
Школьный класс
Где есть здоровый толстый слабоумный бугай котрый кидается на всех с кулаками и матами если кто-то ему перечит ставя из себя авторитета. При этом он фанатично топит за свой класс
И тут маленький мальчик говорит. Фигня ты на постном масле и авторитет твой фигня а я скоро перееду в другой район в другую школу и клал я на твой класс

Бугай достает нож и лезет в драку
Весь класс сочувственно понимает что мелкому кердык
Но нет, мелкий хватается за стул и бац бац бац избивает бугая
Приходит инспектор по делам несовершеннолетних рыжая старая тетка и раскидывает детей

Бугая в лагерь за попытку убийства, причем он со сломаной ногой и выбитым глазом
А мелкого мальчонку до окончания расследования оставляют в этой школе причем ему руку ампутировали от порезов
Весь класс в шоке но теперь они знают что таким бугаям можно противостоять и если с зоны вернётся этот его уже никто боятся не будет

Мораль сего примера понимаешь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 08:41
#6386
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Посмеялся Путин над ожиданиями мира во всём мире, отправил на переговоры придворного историка Мединского! Вот теперь будем посмотреть, как говорит наш друг Кайрат, действительно Трамп такой крутой или только воздух сотрясать умеет!!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 09:13
#6387
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Друзья, всем желаю доброго утра, прекрасного дня, мира, радости, добра и хорошего настроения!

Цитата:
saba:
Посмеялся Путин над ожиданиями мира во всём мире, отправил на переговоры придворного историка Мединского! Вот теперь будем посмотреть, как говорит наш друг Кайрат, действительно Трамп такой крутой или только воздух сотрясать умеет!!!


На мой взгляд, из сегодняшней встречи ожидать позитивных новостей не стоит. Д.Трамп находится с визитом в странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ) заключает с ними договора. С.Уиткофф и М.Рубио в Стамбул прибудут завтра 16 мая.

Главная задача Д.Трампа - достигнут мира на планете Земля. Подвижки незначительные с его стороны есть, Пентагон занимается подготовкой военных лётчиков F-16, выделяется странам которые оказались в экстремальных ситуациях, в том числе Украине 1 миллиард 200 миллионов долларов, дал разрешение Израилю и Германии передать по одному Патриоту. Скорее всего конфликтующие стороны не договорятся, США как ранее грозились, введут дополнительные санкции: Касающийся Банковского сектора, теневого флота и в отношении третьих стран которые торгуют с Россией. Вчера была информация, о том что послы стран ЕС утвердили в среду 17-й пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Отдельно также одобрены санкции в отношении российских лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, так называемых гибридных операциях и нарушении режима нераспространения химического оружия. Окончательно одобрить санкции должны главы МИД стран ЕС 20 мая. Будем далее наблюдать за развитием событий.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.05.2025 - 10:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 12:56
#6388
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Казахстан позвал русскую порнозвезду к нам в гости
О как..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 12:58
#6389
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Первое обнаженное видео она сделала именно в Крыму..
Это насчет того, что Казахстан де факто признал Крым российским, нашим русским..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44702
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.05.25 - 13:05
#6390
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Напомнило как в России с какой помпезностью встречали Сашу Грей, величайшую порнозвезду современности
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