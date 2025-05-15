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"Ответственность несёт бездоказательно" - Осуждённый за смертельное ДТП с пятью автомобилями подал жалобу в Костанайский областной суд
"Ответственность несёт бездоказательно" - Осуждённый за смертельное ДТП с пятью автомобилями подал жалобу в Костанайский областной суд
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