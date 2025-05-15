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≡ "Ответственность несёт бездоказательно" - Осуждённый за смертельное ДТП с пятью автомобилями подал жалобу в Костанайский областной суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51736
"Ответственность несёт бездоказательно" - Осуждённый за смертельное ДТП с пятью автомобилями подал жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 15.05.25 - 08:06
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Адвокат Константина Зари Марат ШУАКПАЕВ повторил в апелляционной коллегии все свои аргументы из разбирательства в суде первой инстанции. Тогда он опирался на две экспертизы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18123
Re: "Ответственность несёт бездоказательно" -...
Отправлено: 15.05.25 - 08:06
#1
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Как по мнению адвоката мнеян мог поменяться со своей женой местами после аварии если у них якобы ноги были перебиты и зажаты? Как это должно выглядеть?

И почему показания рыбаков учитывают потомучто прокурор привел данные что они действительно были на месте аварии так как зафиксированы их сим карты но нельзя приобщить к делу и других свидетелей также найдя их по симкам?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1404
Re: "Ответственность несёт бездоказательно" -...
Отправлено: 15.05.25 - 12:25
#2
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Да кто бы сомневался! Суд в первую очередь не изменит себе и себе подобным, а во вторую приговор.
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