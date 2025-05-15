Re: "Ответственность несёт бездоказательно" -...

Отправлено: - 08:06

Как по мнению адвоката мнеян мог поменяться со своей женой местами после аварии если у них якобы ноги были перебиты и зажаты? Как это должно выглядеть?



И почему показания рыбаков учитывают потомучто прокурор привел данные что они действительно были на месте аварии так как зафиксированы их сим карты но нельзя приобщить к делу и других свидетелей также найдя их по симкам?